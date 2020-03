de la Chine vient le premier réseau mobile du futur

Comme nous le savons bien, depuis quelques mois, la nouvelle norme 5G pour les connexions mobiles est arrivée dans notre pays, transportant tous les Italiens vers une toute nouvelle réalité technologique. Apparemment, cependant, le même Huawei qui fournit l’infrastructure dans le monde pour construire les nouveaux réseaux ultra-rapides, pense déjà à l’avenir. Alors qu’en Italie, vous pouvez savourer les vitesses incroyables de la 5G, le géant technologique chinois a déjà mis au travail pour créer le premier réseau 6G au monde. Pour le faire savoir, Ren Zhengfei, actuel PDG et fondateur de Huawei, a déclaré, par une note récente, que la société, tout en travaillant sur le développement d’infrastructures 5G de plus en plus performantes, a entamé une première phase de recherche relative. au nouveau 6G.

Selon certaines rumeurs, il semble donc que Huawei travaille sur certaines technologies qui, en fait, nécessitent des vitesses encore plus élevées que celles proposées par la 5G. Découvrons plus de détails ci-dessous.

Huawei Labs: la première phase de recherche liée à la 6G a commencé

Le PDG de Huawei a ensuite annoncé que la société chinoise avait choisi le Canadian Huawei Labs comme principal centre de recherche pour la construction du nouveau réseau 6G. Évidemment, il n’y a pas lieu de se précipiter, car on parle encore aujourd’hui d’une phase théorique, à tel point qu’en pratique, il n’y a rien. Néanmoins, certaines rumeurs semblent indiquer que les laboratoires de Huawei ont reçu un investissement de plus de 2 milliards de dollars. Un investissement qui, selon toute vraisemblance, permettra à l’entreprise d’accélérer le temps de développement des premiers 6G.

À ce jour, nous ne pouvons donc pas connaître la date exacte à laquelle cette nouvelle norme arrivera sur nos smartphones, mais nous ne verrons certainement pas cette technologie avant 2026.