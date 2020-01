De la compétition aux véhicules électriques: l’histoire du KERS

La ingénierie Il se consacre depuis des années à créer des moyens de faire bouger les choses, à trouver des énergies qui rendraient ce mouvement possible et, enfin, à optimiser la consommation d’énergie afin que l’objet en mouvement soit le plus autonome possible. Au début, c’était la traction humaine et animale, puis les systèmes de propulsion à eau et à vapeur sont arrivés, plus tard le moteurs à combustion et, à l’heure actuelle, nous avons des moteurs électriques qui se nourrissent de la électricité pour passer des scooters aux robots domestiques, aux camions, aux bus urbains et même aux trains.

Précisément, le protagoniste de cet article est l’un des plus jeunes systèmes les employés à profiter de l’énergie perdue lors du déplacement d’un véhicule. Et depuis des années, on cherche de meilleurs carburants et moteurs qui dépensent le moins possible en ignorant un principe aussi fondamental qu’un véhicule peut générer de l’énergie en se déplaçant et non seulement le consommer.

Il frein régénératif ou KERS en anglais, acronyme de cinetic energy recovery system, ou en espagnol, cinetic energy recovery system, est un système créé dans la seconde moitié du XXe siècle mais ce n’est qu’au XXIe siècle que ce système d’utilisation d’énergie Il gagne de plus en plus en importance. L’idée est d’utiliser un moteur électrique qui génère de l’énergie électrique à partir de l’énergie cinétique libérée par le véhicule lors du freinage. Cette énergie, au lieu de gaspiller, il se transforme en électricité Il sera stocké dans une batterie pour une utilisation ultérieure.

Des moteurs qui génèrent au lieu de consommer

Simplifiant, le moteur de véhicule Il est responsable de tout pour bouger. Et pour cela, il consomme de l’énergie. Par conséquent, inverser cette fonction pour que le moteur génère de l’énergie au lieu de la consommer est le moins révolutionnaire. De toute évidence, le système n’est pas si simple, donc bien que les premières approches de ce système de frein régénératif née à la fin du XIXe siècle, ce n’est qu’à la fin du XXe et au début du XXIe que cette technologie a suffisamment mûri pour être mise en pratique dans les trains électriques ou les voitures de course.

Comme d’habitude dans toutes les technologies complexes, il n’y a pas de parent unique de la créature. Le premier nom que l’on peut citer est celui du français Louis Antoine Krieger, l’un des premiers constructeurs de véhicules électriques et cela a introduit une sorte de frein régénératif dans les voitures portées par des chevaux à la fin du XIXe siècle. Chaque roue avait un moteur qui générait de l’énergie au freinage. Krieger a même produit le premier véhicule hybride de l’histoire en 1903 fonctionnant à l’essence et à une batterie rudimentaire.

London Underground Source: Aubrey Morandarte (Flickr)

Mais là où le frein à récupération a trouvé de puissants alliés, c’était dans les véhicules proprement électriques, comme les tramways et les trains. En Angleterre, au début du XXe siècle, ils ont été testés contrôles régénératifs automatiques dans les tramways de villes comme Devonport, Birmingham ou Crystal Palace-Croydon grâce aux idées de John S. Raworth. Le principe était ce que nous savons dans les freins régénératifs actuels: contrôler la vitesse et la réduire en générant de l’électricité. Cependant, un incident survenu à Rawtenstall en 1911 a provoqué l’abandon temporaire de ce système.

Dans l’ensemble, l’emblématique Métro de Londres Elle utilise ce système déjà modernisé sur certaines de ses lignes depuis 2010, économisant jusqu’à 20% d’énergie électrique consommée.

La naissance du KERS

Contrairement aux premiers freins régénératifs, le système KERS est entièrement automatique, de sorte qu’il s’occupe lui-même de l’ensemble du processus. Ce niveau d’automatisation n’est venu que dans la seconde moitié du 20e siècle avec des projets tels que AMC Amitron, un véhicule électrique expérimental qui a vu le jour en 1967.

En plus de sa taille compacte et de son design futuriste, son intérieur se distingue par des innovations telles que la frein régénératif et le conception de la batterie, ce qui lui donne une autonomie de 240 kilomètres. Cependant, à cette époque, le développement des batteries était excessivement coûteux.

Réédition de l’AMC Amitron pour 1977. Source: Alden Jewell (Flickr)

Pour voir une utilisation pratique du frein régénératif dans un système entièrement automatisé tel que le système KERS, nous devrons attendre 2006, lorsque nous commencerons à travailler sur cette technologie de freinage et d’utilisation d’énergie avec l’approbation de la FIA, le Fédération internationale de l’automobile, afin de le mettre en œuvre dans les concours de Formule 1. Sa première apparition a eu lieu en 2009 et bien qu’il n’ait pas été bien accueilli au début, depuis lors, il est un élément de plus de ces véhicules, augmentant sa capacité de 60 kilowatts à 120 kilowatts et profitant ainsi de l’énergie de freinage pour systèmes électriques de ces véhicules.

La popularisation des véhicules hybrides a encouragé des fabricants tels que Peugeot, McLaren, Toyota, Mazda, Ferrari, Renault et d’autres testeront leurs propres systèmes KERS dans différents modèles et compétitions au-delà de la F1. Et si nous allons aux véhicules électriques correctement et pour un usage privé, Tesla Il possède son propre KERS pour profiter de l’énergie de freinage, en plus d’autres constructeurs tels que le précité Toyota, BMW, Audi, Ford, Nissan ou Volvo.