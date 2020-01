de l’AGCM amende de près de 5 millions d’euros, c’est la raison

l’opérateur Tim il a été récemment sanctionné par l’AGCM d’une amende de 4,8 millions d’euros en raison de certaines offres de reconquête peu claires. Ce sont précisément les campagnes publicitaires avec des détails omis.

Plus précisément, la période indiquée est celle à partir de juin 2018, période durant laquelle l’opérateur aurait réalisé ces campagnes avec offres de reconquête réservées à certains anciens clients avec des détails très importants et omis. Voici tous les détails.

Tim reçoit une amende de l’AGCM de près de 5 millions d’euros

Durant cette période, l’opérateur a proposé des offres très attractives à certains anciens clients, contactés par SMS ou call center. Malheureusement, Tim a cependant «Mot” préciser certains détails jugés très importants, tels que les contraintes supplémentaires et les coûts qui ont été cachés et cela n’a donc pas permis au consommateur d’évaluer correctement la proposition. Les coûts totaux du service proposé étaient erronés et de cette manière, l’opérateur a induit le consommateur à une éventuelle erreur d’évaluation.

AGCM se plaint également à TIM, l’activation de services et d’options non demandés par le consommateur lors de la signature de la nouvelle carte SIM. La note publiée par l’AGCM mentionne également l’opérateur français Iliad, puisque ce dernier a également contesté le comportement de l’un des opérateurs les plus importants en Italie.

Voici un extrait de note qui se réfère à Iliad: “Iliad a constaté que Telecom n’autoriserait pas ses utilisateurs à souscrire aux offres proposées sans activer les services optionnels soumis au comportement en cause, se limitant à ne permettre leur désactivation qu’après avoir rejoint l’offre, via un système de désinscription”. L’opérateur n’a pas encore émis de déclaration mais nous vous informerons certainement en cas de nouveaux détails.