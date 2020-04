de meilleurs écrans et une version 5G plus accessible

TCL a présenté sa première gamme officielle de smartphones centrée sur le marché 2020. La Série 10 aura donc pour mission de rivaliser avec les grandes marques et le fera avec deux appareils, le TCL 10 Pro, axé sur le haut de gamme mais à un prix inférieur. à 500 euros, et le TCL 10 L qui passe directement au milieu de gamme. Mais non seulement cela, la société chinoise commercialisera également un modèle 5G comme le font la plupart des fabricants sur le marché.

TCL déjà a de l’expérience dans le secteur de la téléphonie mobile. Bien qu’il commercialise déjà ces produits sous la légendaire marque Alcatel, il cherche maintenant à se positionner également sous son propre nom. Pour y parvenir, il montre depuis des années ce que le groupe est capable de fournir, en technologie d’écran haute résolution, des composants acceptables à prix réduits et une plan ambitieux pour les futurs téléphones avec écrans pliants et roulants.

Pour les écrans de la nouvelle série TCL 10, la société chinoise a choisi d’utiliser toute son expérience de fabrication et inclut des technologies qui Ils offrent des images plus réalistes et une reproduction des couleurs de haute qualité.. Il comprend également une véritable fonction de conversion du SDR au HDR qui reproduit des images plus lumineuses, des ombres plus sombres et augmente le contraste.

TCL 10 5G, TCL 10 Pro et TCL 10 L

Parmi les trois appareils présentés par TCL, celui qui attire le plus l’attention est peut-être le compatible avec la 5G, l’un des gros paris pour 2020 de la majorité des fabricants du marché. Avec un processeur Snapdragon 7, il augmente votre bande passante pour améliorer les vitesses de téléchargement et de téléchargement. Le téléphone est complété par un écran avec un ratio de 91%, quatre caméras principales, parmi lesquelles un capteur 64MP, un angle ultra-large de 118 degrés et une charge rapide se démarquent. Son prix sera de 399 euros.

La proposition pour le haut de gamme de TCL est la version 10 PRO. Cette fois, nous verrons le Premier écran incurvé AMOLED de TCL, toute une déclaration d’intention prenant en compte les concepts annoncés d’écrans pliants et roulants.

Dans l’aspect photographique, il présente une configuration similaire à la version 5G seulement cette fois, il change la taille des pixels pour améliorer les résultats dans des situations de faible luminosité. De plus, son grand angle augmente à 123 degrés. Il sera disponible en Europe sur deuxième trimestre de l’année pour 449 euros.

Pour le milieu de gamme, TCL a présenté le Modèle 10L aux caractéristiques plus discrètes mais au prix de 249 euros ce qui en fait une option disponible pour un plus grand nombre de poches. En retour, l’utilisateur recevra un téléphone RAM de 6 Go avec un processeur Snapdragon 665 et un écran de 6,53 pouces. Mais le point fort est qu’il inclut la technologie NXTVISION qui améliore l’expérience visuelle du contenu multimédia, en augmentant le contraste et avec des couleurs plus réalistes.

