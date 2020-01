de nombreuses attaques mettent les utilisateurs en danger

Nombreux tous les jours phishing par e-mail ils menacent les utilisateurs d’essayer d’extorquer leurs données personnelles en exploitant des stratégies de plus en plus avancées qui peuvent créer des difficultés pour les moins expérimentés, les incitant à autoriser l’arnaque de manière complètement inconsciente. En fait, les cybercriminels continuent de perfectionner leurs attaques afin de tromper autant de victimes en se faisant passer pour des messages et des annonces fiables et totalement infondés. Il semble donc essentiel de sensibiliser les utilisateurs et d’offrir des connaissances utiles aux reconnaître les tentatives de fraude circulant en ligne; permettant ainsi prévenir la fraude. Voyons donc comment agissent les criminels et quelles sont les caractéristiques qui permettent de démasquer les attaques de phishing.

Les attaques de phishing: ce qu’elles sont et comment y faire face!

Le phishing est une arnaque en ligne qui vise à informations personnelles des victimes touchées, qui sont trompées par une communication spécialement créée par des cybercriminels. Les criminels tentent ainsi de les persuader et de les persuader de fournir ce qui est demandé à travers des pages qui leur offrent la possibilité de les recevoir sans éveiller les soupçons. L’arnaque, à certaines occasions, prend une plus grande importance car elle vous oblige à entrer des données qui vous permettent d’effectuer laaccès aux cartes de crédit et vérification des comptes.

La tentative de fraude peut attaquer n’importe qui. En fait, il existe de nombreuses entreprises concernées ainsi que de simples utilisateurs qui reçoivent des messages d’entreprises ou d’institutions bancaires dont le nom est exploité par des malfaiteurs pour masquer leur identité et rendre crédibles ce qui est envoyé.

Les messages de phishing ont souvent une structure bien créée, au point de rendre l’identification difficile. Il suffit cependant de se souvenir de quelques précautions pour éviter la tromperie. En fait, comme l’ont affirmé à plusieurs reprises des sociétés dont le nom a été utilisé illégalement par des cybercriminels pour diverses attaques: il convient de garder à l’esprit que les institutions bancaires et les entreprises fiables n’envoient pas de communications importantes par e-mail, SMS ou réseaux sociaux; et ne nécessite pas de données sensibles en ligne en fournissant des liens et en suggérant les pages dans lesquelles les insérer. De plus, les textes non grammaticaux ne proviendront jamais d’organismes officiels.

En cas de phishing, l«Suppression du message c’est suffisant pour entraver l’intention des malfaiteurs. Il convient cependant de ne pas être intrigué et, par conséquent, de ne pas cliquer sur les fichiers ou liens proposés; et ne saisissez pas vos données sur les pages suggérées. Ainsi, l’arnaque sera complètement entravée et les cybercriminels n’auront pas la possibilité de pirater des données ou de l’argent.