de nombreuses nouveautés à découvrir sur la nouvelle mise à jour

Les amoureux du monde Microsoft peuvent être ravis de la nouvelle mise à jour qui affectera le système d’exploitation Windows 10. Depuis quelque temps, exactement en décembre, Microsoft avait annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités liées à son système d’exploitation.

Selon les dernières rumeurs, certaines fonctionnalités de la nouvelle mise à jour sont déjà disponibles pour certains utilisateurs. Par rapport aux versions précédentes, Windows a tendance à s’améliorer, notamment en termes de design.

Dans cet article, nous allons essayer de clarifier l’idée que le géant informatique basé à Redmond a en tête.

100 nouvelles icônes conçues pour Windows 10

Pour la nouvelle mise à jour, la société américaine a en tête la création de 100 nouvelles icônes. Comme annoncé précédemment dans les lignes précédentes, le design sera renouvelé comme la barre de menus. Dans ce cas, cependant, le symbole Démarrage de Windows ne sera pas modifié.

D’après ce que nous savons, les changements qui seront apportés au système d’exploitation devront passer le jugement des membres du programme Windows Insider. À cet égard, ce seront eux qui lanceront des améliorations et feront connaître leurs commentaires.

Les nouvelles seront donc réservées à un groupe d’utilisateurs qui auront la possibilité de les essayer dans les prochaines semaines. L’intention principale de Microsoft Insider est de créer et de former un groupe de personnes expérimentées, capables de trouver des bogues (le cas échéant) et d’améliorer la fonctionnalité à appliquer aux mises à jour avant qu’elles ne soient incorporées dans les appareils.

En attendant de connaître les prochaines nouveautés concernant le système d’exploitation, nous vous annonçons que l’algorithme d’indexation de la recherche sera optimisé.