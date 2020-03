de nombreuses nouvelles, en attendant des ventes record pour une Nintendo PlayStation

Il y a quelques jours, la nouvelle d’un Sony qui aurait déposé un brevet pour la manette PlayStation 5, attendu en décembre 2020. Renommé par les fans déjà Dualshock 5, le nouveau joypad sera équipé de capteurs sur les poignées capables de détecter l’activité électrodermique des mainsou le niveau de transpiration et la fréquence cardiaque de qui joue.

Donc, d’une manière complètement révolutionnaire PS5 affectera l’expérience de jeu de chacun sur la base du soi-disant rétroaction bio. Il semble que le système sera également connecté à ce système Caméra PlayStation et sera compatible pour VR.

PS5: vente record pour une “Nintendo PlayStation”

En attendant, la vente aux enchères du très rare prototype Nintendo PlayStation vient de se terminer, battu pour un record de 360 ​​000 $. Une pièce unique qui raconte une histoire de jeux vidéo qui pourrait révolutionner notre présent. En fait cette console hybride signée Sony et Nintendo est née dans les années 90, et les deux producteurs auraient d’une part développé encore plus l’univers de Mario Bros et d’autre part introduit des CD dans le monde des jeux vidéo.

Rien n’a été fait à ce sujet Sony a réussi de façon audacieuse en peu de temps à créer une console à partir de zéro que nous ne connaissons que sous le nom de PlayStation aujourd’hui, alors que Nintendo a raté l’occasion de faire équipe avec un géant de la technologie.

Cependant, rien n’a été connu sur ce prototype jusqu’en 2015, l’année où l’insaisissable pièce de collection est sortie du passé. La vente aux enchères avait une base de 28 000 $ mais il atteignit bientôt des nombres à six chiffres avec l’insertion de quelques milliardaires du secteur des télécommunications. Le nouvel acheteur Greg McLemore est le fondateur de Pets.com et Toys.com, et son offre monstrueuse a anéanti une célébrité comme Palmer Luckey. En fait, le fondateur et PDG d’Oculus Rift s’était arrêté à 205 000 $.