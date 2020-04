de nombreuses nouvelles offres pour les clients arrivent

Enel Energia a décidé de prendre le terrain concrètement et celui-ci au service des citoyens italiens, qui savent gérer au mieux l’urgence sanitaire. Afin de faciliter cette période d’impasse économique, la compagnie de lumière et de gaz a décidé de mettre en place une série de concessions pouvant aider définitivement ceux qui ont déjà un contrat. Avec un slogan qui se lit “Près de vous, même à distance«, Les avantages sont entièrement disponibles sur le site officiel et incluent à la fois des remises sur les factures et des promotions liées à la fibre optique: découvrons tous les détails.

Enel Energia fait face au Coronavirus en aidant ses clients avec de nombreux avantages

Entièrement disponible sur le site officiel d’Enel Energia, l’aide que l’entreprise a mise en place pour ses clients est proportionnelle aux années de fidélité. Connectez-vous au programme “enelpremia Wow! ”, Par conséquent, ils se matérialisent en:

Possibilité de recevoir de nombreux cours et avantages si vous participez au WOW!

Lève-toi 10 € de facture supplémentaire si vous procédez à l’activation du prélèvement et de la facture Web

obtention trois mois de location de fibres en cadeau avec MELITA FIBER

Obtenez une augmentation de puissance en promotion

Activez un Bonus supplémentaire de 20 € si vous êtes bénéficiaire de la prime sociale électricité et / ou gaz

Avoir un service de cadeaux Luce 360 ​​par Enel X en bon 6 mois.

Pour accéder à ce monde, il ne suffira pas de visiter votre espace client et de procéder aux procédures souhaitées ou déverrouillables. Enfin, en ce qui concerne le timing, ils varient selon les différents avantages mais en principe ils convergent tous fin avril.