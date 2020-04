de nombreuses nouvelles offres pour tout le monde, 50 concerts à petit prix bientôt

WindTre essayez de défier Iliad et les monstres sacrés de la téléphonie mobile avec le lancement d’une campagne promotionnelle qui peut être activée sans discrimination à partir de la source, avec certaines limitations pour les propriétaires d’une carte SIM de Vodafone et TIM.

L’accès, comme vous pouvez l’imaginer en toute sécurité, n’est possible qu’avec portabilité du numéro d’origine, le paiement de 10 euros pour l’achat de la carte SIM rechargeable, aucun autre chiffre concernant l’activation de la promotion elle-même. Notez l’absence totale de tout type de obligation contractuelle durable, cela signifie que le consommateur a la possibilité d’abandonner WindTre à tout moment, sans risquer d’être contraint de payer une pénalité.

WindTre: voici les variantes de la même promotion

Les variantes disponibles sur le marché sont innombrables, mais dans l’ensemble nous parlons toujours et exactement de la même promotion; la bundle matchs 200 SMS à envoyer à chaque numéro, 50 gig du trafic de données à la vitesse de 4,5G, se terminant par minutes illimitées appeler n’importe qui.

Tous les détenteurs de SIM d’un opérateur virtuel peut demander l’activation du Go 50 Top + pour le prix de 5,99 euros; Les clients de PosteMobile, Iliad et Fastweb, en revanche, demanderont Go 50 Fire + à 6,99 euros. Pour finir ensuite avec le Go 50 Special + de 9,99 euros réservé aux sorties de Lycamobile.

Chaque version peut être demandée sur le site officiel de WindTre avec la livraison gratuite de la carte SIM à domicile, sans changer le moins du monde le pack réellement disponible. La caution de durée contractuelle est toujours absente, comme indiqué précédemment.