de nombreuses nouvelles pour les abonnés

La fin de l’hiver et le début du printemps coïncident avec des nouvelles importantes pour tous les utilisateurs de Vent. L’opérateur annoncera prochainement une nouvelle fonctionnalité que tout le monde attendait: la fusion formelle des réseaux Internet va enfin commencer entre Wind et 3 Italia.

Vent, les nouvelles recharges spéciales arrivent avec des coupures de 5 et 10 euros

L’union des lignes avec 3 Italia sera un changement substantiel de forme, mais sur le plan pratique, cela ne changera pas la vie quotidienne des abonnés. Au lieu de cela, ce qui change et pas seulement les habitudes publiques, ce sont les nouvelles recharges.

Poussé par les politiques commerciales de TIM et Vodafone, Wind a également décidé d’éliminer les anciennes du marché carte extensible. Les utilisateurs, dans les bureaux de tabac ou les points de vente officiels, ne pourront plus acheter de cartes avec un code à 16 chiffres et une carte à gratter.

Au lieu de cela, l’équipe de vente du fournisseur a introduit un nouveau modèle de recharge: le Recharges spéciales. Les abonnés disposant d’une carte SIM active pourront désormais acheter des recharges spéciales, toujours dans les bureaux de tabac ou les points de vente officiels, avec des dénominations de 5 et 10 euros.

La présence de recharges spéciales fait une grande différence par rapport aux recharges standard. Ceux qui achètent une Recharge Spéciale avec 5 ou 10 euros de crédit, auront à leur disposition un crédit résiduel de 4 et 9 euros. Avec cette opération, il y a donc une dépense d’un euro, une dépense que Wind justifie par un prime pour les consommateurs. Les utilisateurs qui choisissent d’acheter ce modèle de recharge bénéficieront d’Internet Giga sans limites pendant une journée entière.