de nombreuses offres pour battre la compétition, à partir de 6 euros

Vodafone C’est actuellement la meilleure entreprise en Europe pour la téléphonie mobile. En fait, les chiffres sont très clairs et montrent une nette supériorité de ce gestionnaire par rapport aux autres notamment en ce qui concerne l’extension de son réseau 4G.

Les offres bénéficient également de la qualité et de la quantité en même temps, même si quelqu’un les a toujours considérées comme très coûteuses. À cet égard, de nombreux utilisateurs ont abandonné Vodafone pour passer à iliad, le manager du moment, mais maintenant il sera ciblé par le fournisseur anglo-saxon. Vodafone a pour objectif principal de récupérer les utilisateurs qui se sont enfuis et veut le faire avec ses meilleures offres. Ceux-ci appartiennent à la célèbre ligne Minutes spéciales, qui comprend trois promotions.

Vodafone: voici les trois meilleures offres que vous pouvez choisir de retourner pour faire partie du manager le plus célèbre d’Europe

Minutes spéciales Vodafone 50 Go:

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et dans l’Union européenne

50 Go de connexion de données 4,5 G par mois

PRIX: 6,99 euros via Winback

Pour tous les opérateurs virtuels, pour Iliad et Kena Mobile a 7,99 euros

Minutes spéciales Vodafone 30 GIGA

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

30 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 6 euros par mois

Pour tous ceux qui passent par FastWeb et certains opérateurs virtuels

Vodafone Special Minutes 20GB

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

20 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 12 euros par mois

Pour ceux qui passent par Trois