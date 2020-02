de nombreux appareils photo et batterie au graphène

Certains craignent que les appareils Huawei aient des problèmes avec le manque de services Google, mais la société a veillé à ce que toutes les premières majeures sur le Play Store soient aussi efficaces qu’auparavant. Cependant, nous en saurons bientôt plus sur la version stock Android utilisée par Huawei, puisque l’événement de présentation a été défini pour fin Mars 2020.

Le Huawei P40 bat le Galaxy S20: de nombreux appareils photo et une batterie au graphène

Huawei P40 battra l’iPhone 11 Pro et le Galaxy S20 avec ses spécifications techniques haut de gamme qui méritent l’attention. À partir du matériel, la puissance de Soc Kirin 990 avec technologie 5G il n’y a pas de discussion, alors qu’il y aura un soutien 8/12 Go de RAM et le stockage interne réduit de 128-256-512GB. L’écran doit avoir une diagonale de 6,7 “OLED avec une résolution QuadHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et en dessous il trouvera de l’espace pour le lecteur d’empreintes digitales.

Mais le point culminant sera le secteur photographique, car à l’avant, il y aura deux caméras, mais à l’arrière, nous apprécierons jusqu’à cinq caméras pour crier: un 64 MP principal, un objectif grand angle 20 MP, un objectif périscopique avec zoom 10x et un capteur ToF 3D pour la profondeur de champ.

Enfin, il semble que Huawei P40 en montera un batterie au graphène: une technologie plus légère, plus sûre et plus autonome. La batterie du P40 Pro doit provenir de 5,500 mAh, mais avec du graphène, nous parlerons d’un téléphone à batterie vraiment top.

En ce qui concerne les prix, la baisse des services Google pourrait ouvrir un scénario où la liste de prix du P40 se situera entre 850 et 950 euros. S’ils étaient confirmés, les nouveaux smartphones Huawei seraient également des champions du rapport qualité / prix.