De nouveaux AirPod ont fui, mais un coronavirus pourrait retarder la sortie d’Apple – .

Les AirPod d’Apple pourraient bientôt être actualisés, selon un nouveau rapport en provenance de Taïwan, bien que la pandémie de coronavirus puisse avoir un impact sur le lancement du produit.

On ne sait pas quel type de nouveaux AirPods Apple s’apprête à lancer. Les rapports précédents faisaient référence à la version à venir comme les «AirPods Pro Lite», suggérant un prix moins cher pour la toute nouvelle paire d’AirPods avec suppression active du bruit.

Les détails des prix et de la disponibilité des nouveaux AirPod rumeurs n’ont pas encore été divulgués, et Apple continue de vendre trois versions d’AirPods en magasin en ce moment.

Apple a peut-être fermé tous ses magasins de vente au détail en dehors de la Chine, annulé l’événement de presse rumeur de mars et transformé la WWDC 2020 en un événement uniquement en ligne, mais la société devrait toujours dévoiler de nouveaux produits ce mois-ci. Les Powerbeats 4 sont désormais officiels à 149 $, marquant la première nouvelle version d’Apple du mois. Apple devrait également annoncer discrètement une nouvelle génération d’iPad Pro, de nouveaux MacBook, ainsi que de nouveaux AirPod. De nombreux rapports ont déclaré plus tôt cette année qu’Apple allait bientôt lancer une version dite «AirPods Pro Lite» de ses écouteurs sans fil populaires, sans fournir de détails sur le modèle Lite. Maintenant, une nouvelle rumeur dit que les fournisseurs pourraient être prêts à fabriquer les tout nouveaux AirPods, mais l’épidémie de COVID-19 pourrait affecter les ventes.

Un rapport de Digitimes (via MacRumors) indique que les fournisseurs de pièces sont plus préoccupés par la nouvelle pandémie de coronavirus affectant la demande que par la chaîne d’approvisionnement. Le rapport ne mentionne pas le nom du nouveau produit AirPods, ne le mentionnant que comme la «prochaine série AirPods». Actuellement, Apple vend trois modèles AirPod distincts, à partir de 159 $ (AirPods) et jusqu’à 249 $ (AirPods Pro).

Les AirPod réguliers sont disponibles en deux options en ce qui concerne le type de boîtier, y compris la charge filaire et la charge sans fil. Ensuite, il y a les AirPods Pro avec un nouveau design ainsi que des fonctionnalités supplémentaires, y compris la prise en charge de l’annulation active du bruit. À première vue, il semblerait que les AirPods Pro Lite n’auraient pas leur place dans cette gamme à moins qu’ils ne déplacent les AirPod à 199 $ avec étui de chargement sans fil. C’est juste de la spéculation, cependant.

Apple a surpris les fans avec les nouveaux écouteurs Powerbeats 4, qui coûtent 50 $ de moins que le modèle Powerbeats 3 mais offrent de meilleures spécifications, y compris trois heures supplémentaires d’autonomie et un design «Pro». Les AirPods Pro Lite peuvent être positionnés le long de ces lignes.

Coronavirus ou non, ce n’est pas un secret que les AirPods sont le meilleur nouveau produit d’Apple depuis des années, et ils sont toujours en forte demande. Tout le monde dans l’industrie a suivi l’exemple d’Apple, et il existe de nombreuses alternatives aux AirPods, presque tous les fournisseurs de smartphones produisant des écouteurs de type AirPods. Le lancement d’une version AirPods encore moins chère aurait beaucoup de sens pour Apple.

