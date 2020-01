De nouveaux détails sur l’énorme refonte de l’iPhone 12 d’Apple viennent d’être révélés dans une nouvelle fuite – .

Apple devrait largement dévoiler une toute nouvelle conception d’iPhone cette année, car 2020 ne sera pas juste une autre année régulière en matière de conception d’iPhone. L’iPhone 12 annoncera l’arrivée des premiers iPhones 5G, et quelle meilleure façon de célébrer cette étape que d’offrir aux acheteurs une refonte? Après tout, le design de l’iPhone X a été utilisé pendant trois générations d’iPhone et il est prêt à atteindre sa fin de vie. N’oublions pas non plus que les téléphones 5G nécessitent également un ensemble complexe d’antennes, et peut-être que la conception actuelle de l’iPhone n’est pas assez bonne pour cela. Cela dit, même si la conception de l’iPhone 12 sera différente de celle de l’iPhone 11, elle conservera toujours l’encoche. selon un nouveau rapport.

Macotakara en japonais (via MacRumors) a partagé plus de détails sur la conception de l’iPhone 12 à partir d’une source de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Asie.

Le nouvel iPhone 12 comporterait le même design que l’iPad Pro, a déclaré la source. Les fuites précédentes affirmaient que la conception de l’iPhone 4 servirait d’inspiration pour la série iPhone 12.

L’iPhone 12 sera disponible en trois versions, dont 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces, mais Apple lancera deux modèles distincts de 6,1 pouces, selon la source. Les quatre combinés auront des écrans OLED avec des encoches Face ID et des lunettes de 2 mm.

Les téléphones seront nettement plus minces que l’iPhone 11, avec une épaisseur de 7,4 mm, selon la fuite – l’iPhone Pro Max, quant à lui, a une épaisseur de 8,1 mm.

En ce qui concerne la taille, l’iPhone 12 de 5,4 pouces sera plus grand que l’iPhone SE2, mais plus petit que l’iPhone 8/11. Les iPhones de 6,1 pouces seront tous deux plus grands que l’iPhone 11 Pro de 5,8 pouces, mais plus courts que l’iPhone 11 de 6,1 pouces. L’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces devrait quant à lui être légèrement plus grand que son prédécesseur.

Deux des quatre iPhones auront deux caméras orientées vers l’arrière similaires à l’iPhone 11, note le rapport. L’iPhone 12 Pro Max obtient un système de caméra à trois objectifs doté d’un capteur plus grand. Cela ne ressort pas clairement de la traduction, mais l’un des modèles d’iPhone 11 de 6,1 pouces peut également comporter un appareil photo à triple objectif. Aucun détail spécifique n’a été offert sur les deux combinés en ce qui concerne les capacités de l’appareil photo.

Le rapport se termine par un petit détail concernant les ouvertures de microphone sur le bas des modèles d’iPhone 12. Apparemment, ils présenteront différents arrangements de microphones, bien que le rapport ne développe pas la question. Les iPhones équipés de caméras plus sophistiquées viendront probablement avec de meilleurs microphones pour des fonctionnalités d’enregistrement vidéo améliorées.

Alors que Macotakara a été une source constante de rumeurs sur iPhone, il n’y a aucun moyen de vérifier la nouvelle fuite pour le moment. Apple devrait dévoiler la nouvelle série iPhone 12 en septembre, et nous en apprendrons probablement plus sur la prochaine série iPhone à l’approche de l’événement de lancement.

