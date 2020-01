de nouveaux e-mails mettent les titulaires de compte en crise

Une série de nouvelles escroqueries il se répand parmi les boîtes aux lettres de messagerie électronique appartenant aux Italiens. Pour participer à ces n tentatives de phishing il y a encore les institutions bancaires nationales les plus célèbres, dont BNL, Unicredit et Intesa Sanpaolo. Comme renommé, le travail des cybercriminels ne s’arrête jamais et chaque mois, les plaintes des personnes impliquées dans ces subterfuges sont nombreuses; heureusement, grâce à un peu de ruse, reconnaître une arnaque bancaire est très simple si vous gardez à l’esprit éléments clés.

Arnaques Unicredit, BNL et Intesa SanPaolo: voici les nouveaux emails qui mettent en danger les titulaires de compte

Actuellement, le travail des cybercriminels va au-delà des messages habituels liés au verrouillage de compte et explore d’autres sujets afin d’attirer plus d’attention. Comme nous pourrons bientôt le lire sur la photo témoignage, dans les nouvelles tentatives de phishing aux clients BNL, les sujets du jour sont sur la vie privée.

Dans les derniers courriels envoyés de manière confuse, nous lisons contextuellement: “Au cours de 2018 et 2019, nous avons constamment travaillé à mettre à jour nos processus et notre sécurité afin de nous conformer au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le nouveau Loi européenne sur la protection des données qui entrera en vigueur le 17 janvier 2020. ”

Comme toujours, cependant, la connexion directe réputée ne manque pas qui, si elle est cliquée, permet aux utilisateurs de “résoudre leurs problèmes” en quelques secondes. Voici l’e-mail complet, pour plus de transparence.

Avez-vous également reçu cet e-mail et ne saviez pas qu’il s’agissait de phishing? Mauvais, mais pour savoir comment distinguer une arnaque, il est important de garder à l’esprit un détail clé: les institutions bancaires n’envoient jamais de communications similaires par e-mail ou SMS.