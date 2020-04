De nouveaux emoji arriveront sur les iPhones plus tard que d’habitude à cause du coronavirus

Le Consortium Unicode a annoncé aujourd’hui qu’il retarde la sortie d’Emoji 14.0 en raison de COVID-19. La nouvelle a été annoncée dans un article de blog, le retard étant attribué au «délai pour que les développeurs incorporent des emoji dans les téléphones mobiles».

Comme expliqué par Jeremy Burge sur Twitter, cela signifie que le nouvel emoji introduit dans la version 14 ne viendra pas sur les principales plateformes avant 2022, par opposition à 2021. Les nouveaux emoji arrivent généralement sur iOS et Android à l’automne, donc ce délai pousse la publication de six mois, probablement de l’automne 2021 au printemps 2022.

Les nouveaux emoji qui seront inclus dans Emoji 14.0 n’ont pas encore été finalisés, de sorte que la date limite pour soumettre de nouvelles propositions est également retardée jusqu’en septembre de cette année.

En raison du délai pour que les développeurs intègrent des emoji dans les téléphones mobiles, les emoji finalisés en janvier n’apparaissent sur les téléphones qu’en septembre suivant. Par exemple, les emoji qui étaient inclus dans la version 13.0 en mars 2020 ne seront généralement pas sur les téléphones avant l’automne 2020. Avec le retard de la sortie d’Unicode 14.0, la date limite de soumission de nouvelles propositions de caractères emoji pour Emoji 14.0 est également reporté à septembre 2020.

Le Consortium Unicode a déjà finalisé 117 nouveaux emoji qui arriveront sur les principales plateformes cette année dans le cadre de la sortie d’Emoji 13.0. Ces nouveaux emoji incluent «la main italienne», les ninjas, le drapeau transgenre, les parties anatomiques du corps, le visage souriant avec des larmes, le visage déguisé, les nouveaux animaux, la nourriture, les parents qui nourrissent bébé et bien d’autres.

La sortie d’Emoji 13.0 est toujours prévue et nous pouvons nous attendre à ce que ces mises à jour arrivent sur iPhone, iPad et Mac un peu plus tard cet automne. Lisez les détails complets sur le retard d’Emoji 14.0 ici.

