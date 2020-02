de nouveaux épisodes sur Netflix arrivent, voici les news

Peaky Blinders est une série télévisée britannique développée en 2013 et toujours en production, du genre dramatique et se Birmingham après la première guerre mondiale. Conçu et développé par Steven Knight à ce jour, il y a cinq saisons et elles sont toutes disponibles à partir de 2015 sur la plateforme de streaming en ligne la plus populaire au monde, Netflix.

la fiction ce fut un succès incroyable dès le début et les fans ont apprécié le i personnages et le intrigue écrasante. Maintenant, cependant, beaucoup attendent avec impatience des nouvelles de la nouvelle saison et du moment où elle devrait arriver.

Peaky Blinders: c’est là que la sixième saison pourrait arriver

Les nouveaux épisodes de la série télévisée britannique pourraient arriver très prochainement sur la plateforme de streaming en ligne la plus connue, Netflix. Selon les rumeurs qui ont émergé ces derniers jours, la sortie de la série télévisée est prévue en exclusivité et à première vue sur la célèbre plateforme de streaming en ligne.

La confirmation de la sixième saison vient directement de Antony Byrne, créateur et développeur de la fiction, à travers une photo postée sur Instagram du scénario du premier épisode de la sixième saison. De plus, sur la photo, vous pouvez voir le titre du premier épisode même si vous ne connaissez pas encore tous les détails: Black Day.

de personnagesau lieu de cela, ce qui suit sont ceux confirmés pour cette nouvelle saison: Sophie Rundle (Ada Thorne), Finn Cole (Michael gris), Helen McCrory (Polly Grey),Ilian Murphy (Tommy Shelby) e Paul Anderson (Arthur Shelby). Quant à la date de sortie, aucune information n’a encore été communiquée par des sources officielles.