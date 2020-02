De nouveaux films Silent Hill et Fatal Frame arrivent

Christophe Gans, le réalisateur de l’adaptation cinématographique de Silent Hill en 2006, prévoit de revenir en ville pour un suivi. Le réalisateur français s’est entretenu avec le site du film Allociné dans sa langue maternelle et Rely on Horror a fourni une traduction de ses déclarations. Il a déclaré au site qu’il travaillait également à l’adaptation d’une autre série de jeux vidéo d’horreur – Fatal Frame, une série au Japon sur la recherche de fantômes avec une caméra. Il est connu sous le nom de Project Zero au Japon.

“J’ai deux projets de films d’horreur avec (producteur) Victor Hadida”, a déclaré Gans sur le site. “Je travaille à l’adaptation du jeu vidéo Project Zero. Le film se déroulera au Japon. Je ne veux surtout pas déraciner le jeu de sa maison hantée japonaise.” Ce sera la première adaptation de la série. Le jeu le plus récent de la série était Fatal Frame: Maiden of Black Water sur Wii U, qui utilisait le GamePad comme caméra.

“Et nous travaillons également sur une nouvelle Silent Hill, a poursuivi Gans.” Le projet sera toujours ancré dans cette atmosphère d’une petite ville américaine ravagée par le puritanisme. Je pense qu’il est temps d’en faire un nouveau. “

Bien que l’original Silent Hill ait été mal évalué à sa sortie, il a connu une sorte de culte, et est généralement considéré comme l’une des meilleures adaptations cinématographiques d’un jeu. Le deuxième film de Silent Hill, Silent Hill – Revelation, est généralement considéré comme bien pire, mais Gans n’était pas impliqué dans celui-là.

Ces films sont toujours en pré-production, et il n’est pas clair si un nouveau film de Silent Hill serait une suite directe du film ou une adaptation directe de l’un des jeux.

Cela fait longtemps depuis le dernier match de Silent Hill, Silent Hill: Downpour en 2012. Hideo Kojima travaillait sur un nouveau titre pour PS4, Silent Hills, qui a été tristement annulé en 2015. Bien qu’il y ait des rumeurs occasionnelles sur le retour de la série, le seul éditeur de plan officiel Konami a annoncé qu’il s’agissait d’une machine à sous.

