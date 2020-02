de nouveaux messages frauduleux ciblent les clients Unicredit

la escroqueries bancaires les tentatives récentes de fraude des clients se cachent toujours et démontrent cette affirmation UniCredit sont vitaux. Une série de fraudes a connu une expansion rapide dans toute l’Italie: au cours des dernières semaines, une myriade d’utilisateurs ont reçu des communications non officielles alors qu’ils n’étaient même pas titulaires de comptes pour la banque en question.

malgré la facilité à reconnaître la tentative d’arnaque pour de nombreux utilisateurs, ce dernier ne doit pas passer inaperçu car pour chaque utilisateur capable de se défendre, il y en a un autre que vous n’avez jamais affronté une telle situation et pourrait céder la place à la tromperie.

Arnaques UniCredit: cette fois, elles ont lieu par SMS

Les nouvelles tentatives de fraude des titulaires de comptes UniCredit et non seulement cela se produit par le biais de SMS renommés. Définie smishing, la pratique actuellement utilisée par les cybercriminels rappelle le phishing à tous égards, mais contrairement à ce dernier, elle implique davantage les utilisateurs car ils ont tendance à contrôler les sms reçus par rapport aux e-mails.

Selon le rapport ci-dessus, on peut voir comment les cybercriminels ont fait peu d’efforts pour créer cette tentative de fraude bancaire, mais comme déjà lu, vous ne devriez jamais rien prendre à la légère.

Évidemment, devant de tels sms ou messages du type, la solution la plus appropriée est seulement: supprimez tout et bloquez l’expéditeur. Enfin, nous rappelons à tous ceux qui nous lisent ne compte jamais aux communications sans information, vagues et improbables afin de toujours rester en sécurité.