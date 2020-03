De nouveaux Powerbeats 4 apparaissent sur les étagères de Walmart avant l’annonce officielle attendue

Apple prépare depuis quelques semaines de nouveaux Powerbeats 4; nous avons vu les nouveaux Powerbeats frapper la FCC et de nombreuses fuites de spécifications. Cela n’a pas empêché un magasin Walmart de les vendre. Si vous voulez des preuves presque indéniables que ce produit est sur le point d’être officiellement annoncé, alors vous êtes ici.

Le lecteur Eddie a repéré les Powerbeats redessinés dans un nouvel emballage à vendre dans son Walmart local à Rochester, New York, avec les rumeurs sur les options de couleurs rouge, blanc et noir exposées.

La photographie du produit montre la conception modifiée des écouteurs. L’emballage offre clairement 15 heures d’autonomie, ce qui correspond à la fiche technique précédemment signalée.

@ . @MacRumors les nouveaux Beats Powerbeats ont-ils chuté sans annonce? ceux-ci ont été trouvés dans mon Walmart local à Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcB

– 𝗲𝗱𝗱𝗶𝗲 𝘄𝗮𝗽 🎈 (@eddiezus) 14 mars 2020

Le produit est répertorié comme 149 $, bien que nous ne soyons pas sûrs que ce soit le prix officiel final. Les écouteurs Powerbeats 3 coûtent 199 $, ce qui signifierait techniquement une baisse de prix de 50 $ pour les nouveaux modèles s’ils sont précis, mais sont régulièrement réduits en dessous de 100 $ depuis un certain temps.

Les Powerbeats 4 devraient offrir une autonomie de batterie plus longue de 15 heures grâce à l’utilisation de la puce Apple H1, qui permettrait également la prise en charge de «Hey Siri», Annoncer des messages avec Siri et d’autres fonctionnalités telles qu’une latence plus faible.

On ne sait pas pourquoi ceux-ci ont été mis en vente tôt au moins dans ce magasin, bien qu’avec l’environnement mondial malheureux tel qu’il est, des erreurs de stockage chez les détaillants soient probablement à prévoir. Néanmoins, nous attendons toujours qu’Apple annonce officiellement ces nouveaux écouteurs.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: