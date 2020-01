de nouveaux produits et le mini PC HeroBox arrivent sur Amazon

La célèbre maison chinoise CHUWI se prépare à lancer la nouvelle mini PC HeroBox sur la célèbre plateforme de commerce électronique en ligne Amazon. Il s’agit de la version mise à jour du GBox Pro, en ce qui concerne la configuration matérielle équipée du processeur Intel Gemini Lake N4100, avec une RAM LPDDR4 de 8 Go et un SSD de 180 Go. Ce type de produit est conçu non seulement pour le travail de bureau classique mais est également adaptable à d’autres types d’utilisation.

Il est équipé d’un processeur Gemini Lake N4100 avec une fréquence d’horloge maximale de 2,4 GHz capable de garantir des performances élevées combinées à de bonnes économies d’énergie. A bord on en trouve aussi un Carte graphique UHD Graphics 600 de neuvième génération, avec des performances deux fois supérieures à la génération précédente. Il a dix-huit unités de traitement et peut gérer la vidéo 4K VP9 10 bits.

Économie d’énergie et puissance vont de pair grâce au Ram 8 Go LPDDR4 et en présence d’un SSD Intel de 180 Go. En général, les performances pourraient atteindre des niveaux trois fois supérieurs à ceux du modèle précédent. La configuration de la HeroBox comprend également toutes les solutions de connexion possibles, un Type-C, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, un port MicroSD, HDMI et VGA. À bord, nous trouvons alors le système d’exploitation Windows 10, mais il peut également prendre en charge des systèmes d’exploitation supplémentaires tels que Linux et Ubuntu.

La nouvelle HeroBox collecte d’excellentes performances à un prix très compétitif

La HeroBox agit comme un mini PC normal et au-delà. Il est en effet capable de décoder des vidéos 4K sans aucun problème. Malgré le corps compact de la HeroBox, la connexion VESA est prise en charge, ce qui permet de la fixer facilement à l’arrière d’un moniteur ou d’un HDMI, pouvant ainsi être transformé en boîtier TV ainsi qu’en PC.

La consommation d’énergie quotidienne est réduite jusqu’à 10 W et il est possible d’étendre la mémoire jusqu’à 2 To via SATA. Aucun appareil similaire à celui présenté par Chuwi n’est en mesure d’atteindre des performances similaires. De plus, des coûts supplémentaires sont souvent nécessaires pour terminer la configuration d’un mini PC contrairement à la HeroBox qui arrive complètement prête à l’emploi.

Il ne faut pas non plus sous-estimer l’absence de ventilateurs combinés à un traitement CNC des métaux qui le rendent très attrayant également sur le plan esthétique. La HeroBox sera en vente dans les prochains jours à partir du Japon, pour étendre ensuite sa disponibilité à d’autres marchés. Le prix est d’environ 200 €, ce qui en fait un produit économique et plus abordable pour tous. Plus d’informations sur la nouvelle Chuwi HeroBox peuvent être trouvées sur le site officiel en cliquant ici. En accédant au lien suivant, vous pouvez également participer au concours qui donne la victoire d’un Ubook CHUWI.