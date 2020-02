De nouveaux rendus d’artistes montrent des espaces de style club haut de gamme dans l’arène de hockey et de concert de Seattle – .

Un rendu d’un espace à l’intérieur de l’arène étant repensé au Seattle Center. (Images du groupe Rockwell)

Bien que nous ayons pu regarder l’ancien KeyArena de Seattle comme il a pratiquement disparu (à l’exception du toit) à l’extérieur, nous n’avons pas encore bien compris à quoi ressemblera la salle de hockey et de concert rénovée à l’intérieur. Cela a changé vendredi.

Oak View Group a dévoilé des rendus d’artistes de sept espaces à l’intérieur de la nouvelle arène du Seattle Center qui sont conçus pour éliminer le besoin d’un nombre excessif de suites premium qui sonnent généralement le bol de sièges d’un lieu. Le PDG de la LNH de Seattle, Tod Leiweke, serait «très concentré sur l’atmosphère dans le bol» et voulait s’assurer qu’il «est serré et bruyant avec une acoustique parfaite».

Les créateurs de l’aréna de 930 millions de dollars se sont tournés vers Rockwell Group, concepteurs d’intérieurs haut de gamme dans les hôtels, les musées et les restaurants, pour proposer un mélange de clubs, de suites et d’espaces lounge. Voici comment ils sont décrits:

Cinq sont classés comme premium, allant d’un restaurant privé à des suites latérales à des suites de niveau événement qui disposent de fenêtres sur le tunnel utilisé par les joueurs pour se rendre de leurs vestiaires à la glace ou au court. Les deux autres espaces sont d’excellents exemples de «réinvention de l’entreprise». L’un est un hall privé et une salle de restauration pouvant être accédée par quelque 1 300 détenteurs de billets de la LNH dans le bol supérieur. L’autre est un club qui sera un espace hybride avec des vues saisissantes sur la Space Needle; il sera utilisé par les détenteurs de billets de siège général pendant les matchs et les concerts de la LNH, mais disponible pour la réservation de soirées sociales et d’entreprise d’autres jours et nuits.

Shawn Sullivan, partenaire et chef de studio de Rockwell, est originaire de Seattle et avait l’intention de créer une atmosphère du nord-ouest du Pacifique avec des matériaux et des éléments spatiaux. “Nous voulons que les gens sentent que ces clubs sont des espaces d’accueil phénoménaux dans toute la ville et la région”, a déclaré Sullivan.

L’emplacement de l’aréna dans le quartier inférieur de Queen Anne est à quelques pâtés de maisons du principal centre technologique de South Lake Union à Seattle – qui abrite des bureaux pour des milliers de travailleurs d’Amazon, de Google, de Facebook, d’Apple et plus encore.

Le projet devrait être terminé d’ici l’été 2021, à temps pour qu’une équipe de hockey professionnel encore inconnue prenne la glace pour sa saison inaugurale.

