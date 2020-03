de nouveaux rendus et des fuites détaillées arrivent

Samsung Galaxy M11 il fait partie des futurs smartphones qui présenteront prochainement le géant Samsung sur le marché. Cet appareil a déjà été repéré en ligne à plusieurs reprises, comme sur le portail de la console Google Play il y a quelques jours. Aujourd’hui, cependant, ils sont arrivés de nouvelles rumeurs et surtout de nouvelles images rendent très détaillé.

Samsung Galaxy M11 apparaît dans ces nouveaux rendus

Grâce aux rendus précédents, nous connaissons déjà la face avant de ce nouveau smartphone et les images rendues il y a quelques heures en ligne ne font que confirmer ce que nous savions. Sur le front, en fait, le nouvel appareil d’entrée de gamme de Samsung aura un Écran Infinity-O. Plus précisément, le panel sera un LCD IPS avec une diagonale de 6,4 pouces en résolution HD + (720 x 1560 pixels).

Plus tard, cependant, nous découvrons à partir de ces rendus que la prochaine Samsung Galaxy M11 aura un capteur biométrique physique et l’aura à disposition trois caméras arrière placé verticalement sur le corps. Le secteur photographique, en particulier, consistera en un Capteur photographique principal de 13 mégapixels plus un objectif grand angle de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels (avec une ouverture focale de f / 1,8, f / 2,2 et f / 2,4). La caméra selfie avant logée dans le trou sera plutôt de 8 mégapixels avec une ouverture focale de f / 2.0.

Du point de vue des performances, les nouvelles fuites parlent de la présence d’un processeur octa-core 1,8 GHz, qui devrait être le SoC Snapdragon 450 par Qualcomm. Cependant, en tant que mémoire, l’appareil Samsung aura 4 Go de RAM et 32 ​​ou 64 Go de stockage disponibles. La batterie aura alors une capacité de 5000 mAh et vous pouvez rapidement recharger via un port de charge USB type C.