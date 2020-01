de nouveaux spectacles italiens arrivent

l ‘Hotel de la Ville à Rome, a organisé un événement appelé hier 23 janvier Amazon Prime Video présente. Il s’agit d’un événement qui voit diverses célébrités en tant qu’invités et qui vise à présenter le public (dans ce cas, l’italien) toutes les nouvelles à venir et les différents projets.

Quelles seront les nouvelles que Prime Video nous offre

Cette année, Amazon a décidé de investir davantage dans les salons italiens. Dans ce cas, cette année, les nouveaux spectacles spécialement conçus pour notre pays seront les suivants:

La vie à Carlo sera une série de comédie dans laquelle Carlo Verdone sera acteur et réalisateur. La série se déroule à Rome et Verdone jouera lui-même, sera rejoint par de nombreuses stars italiennes dans chaque épisode, sera divisé en 10 épisodes et la production est signée par Filmauro, par les frères De Laurentis;

fer, comme le suggère le même nom, sera à la place un documentaire sur Tiziano Ferrro qui verra une série de clips vidéo exclusifs dans les coulisses du célèbre chanteur et suivra également certains aspects de la vie personnelle et la tournée qu’il prépare actuellement. Il sera produit par Banijay Italia et arrivera sur la plateforme en juin 2020;

Dîner club, un spectacle culinaire qui mettra en vedette le célèbre chef Carlo Cracco, vise à faire une sorte de voyage culinaire dans différents pays du monde, accompagné de six célébrités italiennes différentes, pour découvrir la cuisine étrangère.

Bang Bang Baby, une série italienne se déroulant à Milan avec la jeune actrice Arianna Becheroni, racontera l’histoire d’une adolescente des années 80 qui deviendra membre d’une organisation mafieuse.

De plus, la date de Célébrité hantée, le premier spectacle de fiction non italien, qui arrivera sur Prime le 13 mars 2020.

Les invités suivants étaient présents à la soirée:

Carlo Verdone (La vie comme Carlo)

Aurelio et Luigi De Laurentiis (Vita da Carlo, producteurs, Filmauro)

Carlo Cracco (Dîner club)

Fabrizio Ievolella (Dinner Club, PDG, Banijay Italie)

Francesco Lauber (Ferro, directeur de la création, Banijay Italie)

Andrea Di Stefano (Bang Bang Baby, créateur)

Lorenzo Mieli (Bang Bang Baby, directeur général, The Apartment)

Dante Sollazzo (Celebrity Hunted – Manhunt, chef d’EndemolShine non scénarisé Italie)

Il semble qu’Amazon ait décidé de suivre Hotflix et d’autres plateformes!