de nouvelles escroqueries frappent les comptes

la escroqueries au détriment des banques les plus célèbres d’Italie, telles que Intesa Sanpaolo, Unicredit ou BNL, ils peuvent vraiment être très dangereux et capable de vider littéralement tout vérification des comptes des utilisateurs qui n’y font pas particulièrement attention.

Comme chaque jour, nous vous parlons american express et Poste Italiane, dans ce cas également le problème est lié au phénomène appelé phishing. Le criminel se charge d’envoyer un message de courrier électronique à travers lequel pour essayer d’inciter le client à appuyer sur un spécifique lien interne; si à première vue il semble impossible de tomber dans un piège, il faut savoir que le expéditeur il s’agira de l’entreprise dont vous êtes clients (même si De toute évidence ils ne les lui ont pas envoyés) et qu’à toutes fins utiles, il apparaîtra comme un communication Officiel.

Arnaques BNL, Unicredit et Intesa Sanpaolo: faites attention aux messages que vous recevez

De plus, en se connectant au site lié, l’interface apparaîtra identique à l’original, augmentant ainsi le sentiment d’être sur le bonne façon. Il est clair qu’au moment où l’utilisateur insert vos données sensibles, feront une erreur impardonnable dont il sortira certainement avec des os cassés s’il ne résout pas le plus tôt possible.

Le site est en effet stocké sur un serveur entièrement géré par voyous, cela signifie que tout ce qui sera saisi sera ensuite utilisé par eux pour accéder au vérification des comptes, au profil et à tout votre argent. Prêtez-le toujours la plus grande attention ce que vous tapez et les sites auxquels vous vous connectez, rappelez-vous que les entreprises ils n’envoient pas jamais de tels messages.