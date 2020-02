de nouvelles fonctionnalités … et un nouveau Tinder?

Bien que la médaille d’or en ce qui concerne les services de messagerie instantanée traîne toujours autour du cou de Whataspp, d’autres services tels que Télégramme ils gagnent en visibilité et partagent avec Facebook (propriétaire des deux Whatsapp au Facebook Messenger, les deux services détenant la plus grande part de marché de ce segment) un gâteau qui, à l’époque, semblait devenir un fief exclusif de la société de Mark Zuckerberg. Une bataille dans laquelle l’aspirant n’a pas hésité à arracher les couleurs de son rival.

Cependant, pour gagner des parts de marché, il ne suffit pas de signaler les défauts du concurrent, il faut aussi proposer une alternative plus compétitive, soit en améliorant les fonctions du concurrent, soit en en ajoutant de nouvelles utiles aux utilisateurs. Et dans cette voie que Telegram parcourt depuis de nombreuses années, nous voyons aujourd’hui dans son blog une nouvelle étape. Une étape qui, bien sûr, peut être quelque peu surprenante. Mais bon, parlons de leurs nouvelles, et laissons la chose la plus curieuse pour la fin.

La première chose qui ressort est la nouveaux profils Utilisateur Bien que jusqu’à présent ils n’aient pas été l’un des principaux points du service, le version 5.15 Telegram apporte un remodelage important de cet écran. dans lequel nous pouvons voir toutes les informations de contact des personnes avec lesquelles nous interagissons via le service.

Un autre aspect notable, et par rapport au précédent, est la refonte du mode d’accès à la galerie d’éléments partagés avec vos contacts, c’est-à-dire le galerie multimédia. Maintenant, au bas de votre profil, vous pouvez trouver tout le contenu regroupé en trois blocs: les médias, qui regroupent les photos et vidéos envoyées et reçues, une seconde dans laquelle les fichiers audio sont collectés (non, ou du moins pour l’instant D’après ce que j’ai pu voir, les notes audio, si courantes dans ce type de plateforme) et un troisième onglet où vous pouvez retrouver, rapidement, tous les liens partagés dans la conversation.

De plus, vous trouverez également un quatrième onglet qui peut être très utile dans certaines circonstances. Et vous y trouverez une liste avec tous les Groupes de télégrammes que vous avez en commun avec ce contact, quelque chose qui appréciera grandement les personnes qui utilisent Telegram, et plus particulièrement les groupes, à la fois comme outil de socialisation, ainsi que les membres de nombreuses communautés en ligne qui utilisent ce service comme outil de communication régulier.

Télégramme rencontre Tinder?

Oui, vous avez bien lu. La principale nouveauté de la version 5.15 de Telegram est que maintenant, avec la fonction Personnes à proximité 2e, il est possible de rechercher les données des personnes avec lesquelles vous avez croisé à un moment donné. Comme ils proposent déjà d’autres services, plus axés sur la recherche d’un partenaire, la géolocalisation de votre smartphone sera croisée avec celle des autres utilisateurs du service.

L’objectif poursuivi par cette nouvelle fonction est, selon l’application elle-même, d’ajouter rapidement des personnes qui ont également la fonction active à trouver des groupes locaux. A cet effet, et une fois la fonction activée, deux listes de proximité seront affichées: personnes et groupes. De plus, dans ce dernier, vous aurez également la possibilité de créer un groupe local (que ce soit par rapport à l’emplacement ou à un thème spécifique) auquel toutes les personnes suffisamment proches pourront adhérer.

Ce qui est apprécié, c’est que, même lors de l’activation de personnes à proximité, l’utilisateur ne sera pas encore visible, il est nécessaire de confirmer que vous souhaitez être visible et, par conséquent, être contacté par d’autres personnes autour de vous. Ainsi, il est fort probable que les utilisateurs, généralement plus jaloux de leur vie privée, choisissez de ne pas activer cette fonction ou, au mieux, ils préfèrent rester invisibles.

Et, sachant comment agit l’être humain, c’est une fonction qui, bien que bien intentionnée, peut finir par devenir un nouveau champ de bataille pour les personnes pour qui toute plateforme en ligne, de Twitter jusqu’à Linkedin, en passant pour Wallapop, servent à “jeter la canne” et à voir ce qui se passe. Je ne sais pas, mais personnellement je reste avec le doute quant à savoir si les créateurs de Telegram ont péché de la pensée naïve, pensant que les utilisateurs lui donneront l’usage qu’ils ont pensé, ou au contraire ils sont conscients qu’il peut devenir «autre chose »Et pourtant ils ont décidé de passer à autre chose.

Et cela peut sembler un cynisme, mais pourquoi la nouvelle conception de la section du profil utilisateur a-t-elle coïncidé dans la même mise à jour, dans laquelle la photo se démarque davantage, avec cette nouvelle fonction basée sur la proximité? La même chose est une coïncidence, je ne peux pas le nier catégoriquement, mais elle est déjà connue: si elle est blanche, elle a le goût du lait et vient dans un tetrabrik …

Utilisez-vous habituellement Telegram? Pensez-vous que vous utiliserez ces nouvelles fonctionnalités? Et au fait, savez-vous que vous pouvez également nous y trouver? Rejoignez le groupe MuyComputer sur Telegram pour être toujours à jour et ne pas manquer une nouvelle.