De nouvelles fuites indiquent que le Galaxy S20 premium de Samsung coûtera autant que le Galaxy Z Flip pliable – .

Samsung ne dévoilera que les niveaux de prix de son nouveau produit phare du Galaxy S20 la semaine prochaine, mais nous avons déjà plusieurs rapports qui nous disent ce que coûteront les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra. Le dernier en date vient de Corée et présente les mêmes allégations que les fuites de prix pour l’Europe et l’Amérique que nous vous avons montrées plus tôt. Vous devrez dépenser plus d’argent pour acheter un nouveau modèle Galaxy S cette année. Même le Galaxy S20 le moins cher sera plus cher que vous ne le pensez. En plus de cela, le Galaxy S20 Ultra, la meilleure version S20 que vous pourriez demander, coûtera autant que le Galaxy Z Flip, le nouveau téléphone pliable à clapet de Samsung.

Le Galaxy S20 commence à 1,25 million de won (1052 $), tandis que le S20 + et le S20 Ultra coûteront 1,35 million de won (1137 $) et 1,60 million de won (1347 $) en Corée, dit Daum. Comparativement, la série S10 était au prix de 899 000 won (S10e), 1,10 million de won (S10) et 1,93 million (S10 +) l’an dernier. Le rapport note que le S20 sera disponible en une seule version, en matière de stockage (128 Go), tandis que l’Ultra sera livré avec 512 Go de mémoire flash intégrée. Le rapport n’explique pas si Samsung vendra les versions 4G et 5G des S20 et S20 + dans la région.

Les téléphones Galaxy S20 seront disponibles en précommande le 14 février dans le pays pendant deux semaines. Les acheteurs qui commandent les combinés en ligne les obtiendront le 2 mars, selon le rapport, tandis que les ventes en magasin commenceront le 6 mars. Les S20 et S20 + seront disponibles en bleu clair, gris et blanc, KT recevant une version exclusive du S20 +, tandis que le S20 Ultra ne sera disponible qu’en gris et noir.

Séparément, Yonhap News note que le Galaxy Z Flip pliable coûtera 1,6 million de won (1347 $), tout autant que le Galaxy S20 Ultra. Le rapport répertorie les mêmes prix pour les trois modèles Galaxy S20 que Daum.

Samsung dévoilera les téléphones Galaxy S20 et Z Flip le 11 février, et les précommandes devraient commencer le même jour sur certains marchés, y compris aux États-Unis. Les Galaxy S20 + et S20 Ultra seront fournis avec des écouteurs Galaxy Buds + gratuits lors des précommandes, au moins aux États-Unis, selon une fuite différente. Il n’est pas clair si la même promo sera diffusée sur d’autres marchés.

