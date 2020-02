De nouvelles fuites suggèrent le prix et la date de lancement de l’iPhone SE 2

Nous avons entendu tellement de fuites à ce stade qu’il semble clair qu’Apple prévoit un appareil iPhone SE 2 – qui pourrait bien s’appeler l’iPhone 9 – et rapporte ce week-end ce que nous avons déjà entendu sur son prix et son lancement Date.

Selon des sources parlant à Fast Company, le prochain iPhone à petit budget vous coûtera 399 $ (environ 310 £ / 600 AU $, bien qu’Apple n’utilisera pas une conversion de devise directe), et sera dévoilé au monde en mars .

Tout cela a du sens, car l’iPhone SE d’origine a fait ses débuts au même prix en 2016, et Apple organise généralement une annonce de produit en mars.

Les nouvelles informations corroborent également les rumeurs que nous avons déjà entendues.Alors que rien n’est certain à ce stade, nous pouvons commencer à prendre les spéculations sur un prix de 399 $ et la fenêtre de lancement de mars un peu plus au sérieux.

Choisir un nom

Il a été question que l’épidémie de coronavirus pourrait retarder le lancement de l’iPhone SE 2, mais il semblerait que mars soit au moins le plan. L’iPhone SE d’origine a également été lancé en mars.

En ce qui concerne les spécifications, il semble qu’un écran de 4,7 pouces soit ce que l’iPhone SE 2 propose, et en apparence, il pourrait ressembler étroitement à l’iPhone 8 actuel, avec un capteur Touch ID.

Si Apple décide d’appeler le téléphone l’iPhone 9, cela correspondrait mieux à la stratégie de dénomination actuelle des combinés d’Apple, mais comme pour tout le reste, nous ne sommes pas encore complètement sûrs de ce qui est en préparation.

Nous n’aurons peut-être pas beaucoup plus de temps pour le savoir, si les sources de Fast Company sont correctes – si un événement en mars est prévu, Apple devrait alerter les médias et lancer des invitations dans les prochaines semaines.

Via MacRumors