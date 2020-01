de nouvelles images montrent leur apparence

La famille Galaxy S20 sera présentée, si tout évolue comme prévu, le 11 février prochain à San Francisco (USA), ville dans laquelle le géant sud-coréen Samsung a organisé le premier Unpacked de 2020.

Cependant, bon nombre des détails de ces nouveaux appareils sont déjà, en quelque sorte, publics. Le filet de fuites presque constant – qui a commencé avant même 2020 – a généré une image assez proche de ce que seront les nouveaux produits de la firme sud-coréenne, qui bénéficiera d’un zoom longue portée et d’une connectivité 5G, entre autres fonctions.

En ce sens, la filtration la plus récente – et, peut-être, l’une des plus révélatrices – est celle publiée par Roland Quandt, du média allemand WinFuture. Il s’agit d’une série d’images prétendument officielles qui révéler complètement l’apparence de la famille Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20

Source: Roland Quandt (WinFuture)

Samsung Galaxy S20 Plus

Source: Roland Quandt (WinFuture)

Samsung Galaxy S20 Ultra

Source: Roland Quandt (WinFuture)

Selon les fuites des dernières semaines, la famille Galaxy S20 sera composée de trois modèles différents: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra. Tous auront en commun des fonctionnalités telles que la connectivité 5G, l’écran perforé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le capteur de doigt à ultrasons (situé sous le panneau) et une nouvelle gamme de processeurs (composée de l’Exynos 990 et du Snapdragon 865, deux des plus puissants aujourd’hui).

La principale différence entre les trois nouveaux modèles, en plus du prix, de la taille et de la capacité de la batterie, sera la caméra arrière. Dans le modèle standard, les utilisateurs trouveraient un module avec trois capteurs (standard, grand angle et zoom), tandis que dans le S20 Plus il y en aurait quatre (standard, grand angle, zoom et ToF). Dans le cas du Galaxy S20 Ultra, le nombre de caméras serait similaire à celui du Galaxy S20 Plus, bien qu’il présenterait deux différences principales: la résolution du capteur principal (108 mégapixels) et la capacité de son zoom, qui serait capable de délivrer 5 augmentations optiques et 100 augmentations hybrides.

Concernant les prix, une série de fuites pointent vers la distribution suivante:

Samsung Galaxy S20: à partir de 899 euros.

Samsung Galaxy S20 5G: à partir de 999 euros.

Samsung Galaxy S20 + 5G: à partir de 1099 euros.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: 1 349 euros.

Les images publiées par WinFuture s’ajoutent à celles déjà montrées par 91Mobiles hier. Ensemble, ils offrent une vision assez précise de la façon dont seront les nouveaux smartphones de la société sud-coréenne.

