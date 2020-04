De nouvelles lunettes folles pourraient être capables de repérer les personnes atteintes de coronavirus – .

La startup chinoise Rokid a développé des lunettes thermiques qui peuvent être utilisées dans les campagnes de dépistage du nouveau coronavirus.

Les lunettes pourraient être utilisées dans les lieux publics et les entreprises une fois que les restrictions de verrouillage sont levées pour trouver des personnes qui peuvent avoir de la fièvre, dans le but d’attraper les patients COVID-19 le plus tôt possible.

Des lunettes Rokid ont été utilisées en Chine et la société discute de partenariats avec des hôpitaux américains et des municipalités locales.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Il n’y a aucun moyen de détecter facilement les infections à coronavirus en ce moment, et il n’y a pas de traitement spécialisé qui puisse aider le corps à se débarrasser du virus ou à prévenir complètement l’infection. C’est ce qui le rend si dangereux et pourquoi la distance sociale est la clé en ce moment. Finalement, le monde recommencera à s’ouvrir, mais COVID-19 ne sera pas vaincu avant au moins quelques années. Nous continuerons absolument à connaître des flambées localisées à l’avenir. Dans ce cas, nous espérons être mieux préparés à faire face aux nouveaux cas et à contenir la propagation. Les mesures visant à réduire le risque de transmission pourraient comprendre des campagnes de dépistage prolongées de COVID-19 conçues pour attraper les patients tôt. Le dépistage des anticorps anti-coronavirus pourrait cartographier l’immunité d’une communauté à la suite d’un épisode de COVID-19. La recherche de contacts à l’aide de smartphones pourrait être un moyen de déterminer si nous avons été exposés à des personnes infectieuses.

Quelque chose d’aussi simple que de porter des masques en tout temps pourrait aider à réduire votre risque, et les lieux publics peuvent utiliser des méthodes de dépistage plus avancées pour les patients qui ont de la fièvre. C’est un symptôme COVID-19 courant, mais qui n’apparaît pas chez tous les patients. Néanmoins, il peut être recommandé d’effectuer des contrôles de température réguliers, et les entreprises sont en train de trouver des outils technologiques qui peuvent améliorer le processus et assurer la sécurité de la personne qui contrôle la température des autres. C’est là que les lunettes Rokid pourraient aider.

Les lunettes Rokid T1 dans l’image ci-dessous utilisent un appareil photo de 12 mégapixels et un capteur infrarouge pour détecter les températures de jusqu’à 200 personnes à trois mètres de distance. L’ensemble du processus dure environ deux minutes et pourrait être un moyen rapide de parcourir les foules dans les aéroports, les gares et autres lieux occupés une fois que les mesures de distanciation sociale sont levées ou relâchées.

Source de l’image: Rokid

Le T1 dispose également de fonctionnalités AR, permettant aux utilisateurs d’enregistrer des photos et des vidéos à l’aide de commandes vocales. La société a déclaré à TechCrunch qu’elle ne téléchargerait aucune donnée dans le cloud. Pour les clients, la confidentialité est très importante pour eux. “La mesure des données est stockée localement”, a déclaré le directeur américain de Rokid, Liang Guan. La confidentialité fera partie intégrante de toute expérience de filtrage COVID-19 qui repose sur la capture de données personnelles, et toute entreprise de technologie doit s’assurer que les données ne sont pas partagées avec d’autres. Cela est particulièrement vrai pour les startups basées en Chine comme Rokid, qui pourraient attirer un examen supplémentaire de la part des régulateurs.

Rokid prévoit d’offrir son appareil portable aux hôpitaux américains et aux municipalités locales, mais n’a divulgué aucun de ces clients. Un partenaire commercial qui a été mentionné est l’épicier en ligne Weee !, qui testera les verres pour surveiller les températures des employés de l’entrepôt.

Source de l’image: Rokid

Les lunettes T1 ont d’abord été déployées en Chine, car elles ont été déployées en réponse à la nouvelle menace des coronavirus. Cependant, la société se concentre principalement sur les technologies AI et AR. En Chine, les lunettes sont utilisées dans les parcs nationaux, les écoles et par les autorités pour dépister les symptômes du COVID-19. Rokit prévoit de mettre à niveau l’appareil pour prendre jusqu’à quatre relevés de température simultanément, ce qui pourrait accélérer les projections dans les lieux publics.

Source de l’image: Wilfredo Lee / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.