de nouvelles offres sur MediaWorld (photos)

la Dépliant Unieuro irrémédiablement battu les offres de MediaWorld avec le lancement d’une série de prix faible actif à la fois en ligne et dans tous les magasins nationaux, défiant le rival sur le secteur dans lequel vous vous sentez plus fort, le Taux zéro et le monde des smartphones.

La campagne promotionnelle amène tout d’abord le consommateur à avoir la possibilité de demander un prêt sans intérêt, tant que vous atteignez un niveau de dépenses d’au moins 200 euros, à retourner à Taux zéro avec des versements fixes facturés directement sur le compte courant. L’achat, comme spécifié ci-dessus, peut également être effectué le site officiel, mais dans ce cas, le paiement des frais de port pour la livraison à domicile est demandé.

Flyer Unieuro: tous les prix à saisir immédiatement

Les smartphones inclus dans la promotion sont vraiment nombreux, les produits haut de gamme concernés sont principalement des produits pour la maison pomme, même si nous pouvons encore trouver de bonnes opportunités Galaxy S10 à 699 euros, ou Galaxy S10e à 429 euros.

Les meilleures offres, cependant, surviennent lorsque le prix baisse, alors ici vous pouvez passer seul 399 euros pour un Huawei P30 Lite New Edition, 249 euros pour le Galaxy A50, voire 399 € pour le LG G8 ThinQ.

la Dépliant Unieuro il s’agit clairement aussi d’autres catégories de produits, si vous êtes curieux de les connaître de près et souhaitez également connaître les prix appliqués, connectez-vous ici.