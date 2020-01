De nouvelles preuves montrent que le MacBook Pro avec Magic Keyboard devrait bientôt arriver

Un nouveau dossier pour un MacBook à venir est apparu dans la base de données de la Commission économique eurasienne. Il est possible que le portable non encore publié soit un MacBook Pro 13 pouces avec le clavier magique et les commutateurs à ciseaux redessinés qui sont arrivés avec le MacBook Pro 16 pouces à la fin de l’année dernière.

Apple a récemment soumis un certain nombre de nouveaux dépôts à la Commission économique eurasienne (CEE), mais le seul produit qui a un nouveau numéro de modèle et n’a pas encore été publié est un MacBook à venir.

Apple a partagé que le modèle A2289 est un «ordinateur personnel portable» exécutant macOS 10.15 dans le document déposé la veille de Noël.

Ming-Chi Kuo avait correctement prédit en juillet que le 16 pouces serait le premier des ordinateurs portables d’Apple à voir le clavier mis à jour de la conception troublante du papillon au commutateur à ciseaux. L’autre partie de ses prévisions était qu’Apple apportait le clavier à interrupteur à ciseaux au MacBook Pro 13 pouces et au MacBook Air en 2020.

Il n’est pas certain que le modèle A2289 soit un MacBook Pro 13 pouces, mais un ordinateur portable Apple avec le nouveau clavier magique aurait du sens, tout comme la version Pro 13 pouces après les débuts de 16 pouces.

Alors qu’un dépôt auprès de la CEE signifie souvent une sortie prochaine, ils peuvent souvent être dans quelques mois. Nous devrons attendre et voir ce qu’Apple a prévu pour le prochain dévoilement du MacBook et si nous le verrons ce printemps.

