de nouvelles propositions de Vodafone et Tim arrivent sur le marché

la Connexion 5G il devient de plus en plus populaire dans la société actuelle et sur le marché, en fait, il existe déjà des smartphones et des tarifs téléphoniques adaptés. Les consommateurs intéressés par cette nouvelle connexion de données peuvent l’utiliser via l’un des tarifs téléphoniques de Tim ou Vodafone, sont actuellement les seuls opérateurs téléphoniques à avoir laissé plusieurs offres téléphoniques.

Vodafone et ses tarifs téléphoniques 5G: c’est ce qu’il propose au marché

la opérateur téléphonique rouge conquiert grandement le marché italien grâce à certaines de ses offres téléphoniques extrêmement avantageuses même si les prix ne sont pas les habituels 5,00 / 10,00 Euros par mois. La première offre téléphonique s’appelle infini avec lequel vous pouvez profiter de:

Minutes illimitées, SMS et GB;

1000 minutes pour des numéros UE supplémentaires;

1 Go de trafic de données pour l’itinérance.

12 mois gratuits pour utiliser le service de plateforme musicale Tidal.

Les consommateurs peuvent profiter de ce tarif en payant les frais mensuels de 26,99 euros par carte de crédit ou compte courant. Alternativement, ils peuvent procéder à l’activation de la deuxième proposition téléphonique qui s’appelle Infinito Gold Edition avec laquelle il offre:

Minutes illimitées, SMS et GB;

1000 minutes pour des numéros UE supplémentaires;

2 Go pour l’itinérance des données;

12 mois gratuits des services Now TV et Sky Sport Mix.

Dans ce cas, le prix mensuel à payer est de 29,99 euros, mais comprend toujours un compte courant ou une carte de crédit. Enfin, le dernier tarif téléphonique disponible est appelé Infinito Black Edition et il est parfait pour tous ceux qui veulent profiter de:

Appels, SMS et Go illimités;

12 mois gratuits des plateformes suivantes: Tidal, Now Tv et Sky Sport Mix;

5 Go de trafic de données;

1000 minutes pour les numéros UE supplémentaires.

Dans ce cas, les frais mensuels s’élèvent à 39,99 euros par mois et peuvent être pris en charge par le compte courant ou la carte de crédit.

Tim et ses offres téléphoniques avec les nouvelles technologies: voici ce qu’elles sont

L’opérateur téléphonique bleu, d’autre part, offre le marché italien Tim Advance 5G avec laquelle il offre au marché italien:

Minutes et SMS illimités;

50 Go de trafic de données.

La redevance mensuelle pour ce tarif est de 29,99 euros, mais il est également possible de prendre en charge une redevance mensuelle de 49,99 euros pour profiter du contenu du tarif téléphonique. Tim Advance 5G Top:

Appels et SMS illimités;

100 Go de trafic de données.