De nouvelles vidéos d’Apple at Home arriveront chaque semaine; Session GarageBand ajoutée

Les professionnels de la création des magasins Apple du monde entier rassemblent leurs meilleurs conseils et idées pour concevoir des projets inspirants que vous pouvez essayer à la maison avec juste un iPhone ou un iPad. Aujourd’hui, Apple at Home est une extension numérique des sessions de création en magasin d’Apple, et une nouvelle session a été lancée juste à temps pour être explorée ce week-end. Apple promet maintenant que de nouvelles vidéos seront publiées chaque semaine.

La session de cette semaine est entièrement consacrée à la musique. Vous apprendrez des astuces de création de rythme dans GarageBand pour iPad et créerez de la musique «maison» au sens le plus littéral – en utilisant des sons dans votre cuisine. Rosie d’Apple Regent Street à Londres dirige la session.

Si vous partagez votre piste GarageBand en ligne avec #todayatapple, essayez un enregistrement d’écran depuis Control Center dans iOS. Vous obtiendrez non seulement une vidéo parfaite pour le téléchargement sur les réseaux sociaux, mais les auditeurs pourront voir la structure des pistes derrière votre chanson.

La première collection de sessions Today at Apple at Home a été lancée vendredi dernier avec des vidéos de Creative Pros à Londres, Singapour et Santa Monica. Les équipes d’Apple mettent en place les projets dans leurs propres maisons tandis que la majorité des Apple Stores à travers le monde sont fermés.

Les créatifs sur Twitter et Instagram ont partagé les photos et les griffonnages dont ils sont fiers. Nous avons mis en évidence quelques-uns de nos favoris ci-dessous:

Inspiré quand j’ai regardé #todayatapple de chez moi – j’ai juste pris ces photos et fait un peu de montage. C’est vraiment agréable de regarder des choses que l’on croyait autrefois vieilles et laides, et de les présenter sous un nouveau jour. Bien sûr, certains Ka3ek libanais (cookies) ont également été coupés pic.twitter.com/DItdJsLL72 – rogeh (@rogehsworld) 10 avril 2020

J’adore manger des cookies à la maison !! ♡ 🍪 # todayatapple # amity_sensei pic.twitter.com/eA4gPvV0qa – iPad Pro @ amity sensei (@amity_sensei) 14 avril 2020

#TodayAtApple 😋 pic.twitter.com/YdmjY8V7MU – Sierra (@SierraFlanagan_) 15 avril 2020

#todayatapple à la maison:

J’ai utilisé les conseils de Cameron pour capturer les détails oubliés. Mon thème était les cercles. Ce fut une pause mentale vraiment rafraîchissante! pic.twitter.com/06iYWYq6kP – Michael Steeber (@MichaelSteeber) 12 avril 2020

