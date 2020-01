de plus en plus d’espace pour les appareils d’occasion

Il y a quelques années, marché des smartphones cela s’est très mal passé avec une baisse évidente des ventes. A cette époque, seuls les grands géants ont réussi à maintenir un croissance constante. Cela dit, les ventes progressent trimestre après trimestre vous augmentez beaucoup et pas seulement pour les nouveaux appareils. Les données parlent également d’une augmentation ceux utilisés. Selon un rapport IInternational Data Corporation en fait, en 2019, ils ont atteint un chiffre record.

On parle d’une croissance record par rapport à l’année dernière, 17,6% d’augmentation. Les smartphones ont changé de mains, au moins avec des formulaires de passage certifiés, ont été bien plus de 206 millions. L’année dernière, il avait atteint 175,8 millions. Des prévisions ont également été faites pour l’avenir et on parle de atteignant 332,9 millions d’unités d’ici 2023. Des chiffres qui pourraient aller au-delà de ceux fabriqués individuellement par des géants comme Samsung et Huawei.

Le marché des smartphones

Selon l’IDC, la raison principale de cette croissance si importante est les économies économiques évidentes. Les appareils deviennent de plus en plus puissants d’année en année et la vieillesse se fait de moins en moins sentir. Cet aspect en plus avec i des prix beaucoup plus bas c’est favoriser les consommateurs qui ne veulent pas dépenser trop.

Il est également fait référence à Réseau 5G. L’arrivée de l’infrastructure dans différents pays a entraîné une demande accrue de ces nouveaux modèles dans ces derniers, augmentant ainsi la présence de ceux-ci. 4G remis à neuf. Fondamentalement, l’offre de ces smartphones a augmenté, ce qui a également favorisé la demande.