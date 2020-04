de plus en plus d’informations arrivent à la surface

Si tout se passe bien, ce qui n’est pas encore certain, Samsung devrait présenter le successeur du Galaxy Fold en août avec la série Galaxy Note 20. Ce smartphone fatidique avait été temporairement mis de côté pour faire place à la Galaxy Z Fold, un modèle de smartphone pliable très différent du précédent. En tout état de cause, concernant Galaxy Fold 2, jusqu’à présent, beaucoup d’informations ont été publiées.

Galaxy Fold 2: le futur smartphone pliable de Samsung

Un aspect désormais certain est l’arrivée d’un appareil avec un écran plus grand que l’original, 7,59 pouces par rapport à 7.3. Non seulement cela, il sera encore plus lumineux et équipé d’une résolution plus élevée, c’est-à-dire 2 213 x 1 698 pixels. Le dpi est encore faible par rapport aux autres modèles haut de gamme du géant sud-coréen, mais cependant, c’est une technologie immature.

Malgré la présence d’un écran aussi grand, le S Pen ne sera pas pris en charge. Le choix a apparemment été fait de garder la taille du smartphone la même que la précédente, et ce malgré l’écran. Une autre nouvelle concernant ce dernier pourrait être fréquence de mise à jour. Encore une fois, nous avons pu voir une fréquence de 120Hz, un doublement par rapport à 60Hz.

L’affichage externe subira également une amélioration significative. Le Galaxy Fold actuel mesure 4,7 pouces avec une résolution de 1 680 x 720 pixels. La prochaine sera bonne 6,23 pouces avec une résolution effrayante de 2 267 x 819 pixels; pratiquement un deuxième smartphone haut de gamme intégré. Cela étant dit, le groupe spécial lui-même devrait devenir un LCD et non plus le fleuron de Samsung, un Super AMOLED.