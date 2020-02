De quelle alimentation ai-je besoin pour ma carte graphique?

L’alimentation est un élément fondamental pour le bon fonctionnement de tout PC. Elle est en charge de fournir à chaque composant l’énergie dont il a besoin, et doit également le faire avec la bonne puissance et l’intensité. Il est clair que si l’alimentation tombe en panne, tout échoue. Nous devons garder cette réalité à l’esprit et ne pas lésiner sur les médias lors du choix de ce composant.

En général, les modèles les plus basiques et les plus économiques, ceux au prix de 10 à 20 euros, sont une bonne option pour PC à faible consommation axés sur des tâches peu intensives, et ils peuvent également offrir des performances optimales dans des configurations plus performantes tant que nous assemblons des composants à faible consommation. Un ordinateur qui utilise une carte graphique avec un TDP de 35 ou 75 watts, par exemple, pourrait fonctionner sans problème avec une telle alimentation.

Chaque PC a une consommation et une alimentation spécifiques, vous avez donc besoin d’un type d’alimentation spécifique Il doit répondre aux exigences minimales. Je sais que beaucoup de nos lecteurs ont des doutes sur ce sujet, et c’est pourquoi j’ai décidé de façonner ce guide, où nous verrons de manière claire et concise de quelle source d’alimentation nous avons besoin pour déplacer sans problème différentes cartes graphiques.

Gardez à l’esprit que nous énumérerons le niveau minimum pour assurer un bon fonctionnement avec une configuration typique, sans excès. Cela signifie que si votre PC doit avoir des systèmes d’éclairage LED supplémentaires (bandes LED, par exemple), de nombreux ventilateurs et un overclocking élevé, vous devrez probablement opter pour une alimentation supérieure à ce minimum que nous allons utiliser. regarder.

Je l’explique mieux avec un exemple. Une configuration de type Core i9 9900K aux fréquences de stock avec un kit de refroidissement liquide de 240 mm, six ventilateurs, quatre bandes LED, deux unités de stockage (SSD et HDD) et un RTX 2080 Ti enregistre, en moyenne, une consommation de 540 watts, ce qui signifie qu’avec une alimentation de qualité qui a une puissance de 600 watts, nous pourrions la déplacer sans problème.

Cependant, cette même équipe avec le Processeur 5 GHz et certains overclocker sur le RTX 2080 TI Je serais autour des chaussettes 600 watts, ce qui signifie qu’il conviendrait d’opter pour une alimentation de qualité avec une puissance de 650 watts.

Considérations précédentes: puissance et efficacité

Toutes les alimentations ne sont pas identiques, nous devons déjà être clairs à ce sujet. Une alimentation de 20 euros qui a une puissance de 600 watts n’aura pas la même qualité de construction que celle qui coûte 100 euros. Il n’offrira pas non plus la même puissance réelle, offrira une efficacité inférieure, aura des tensions plus instables et un ampérage inférieur.

Tout ce que nous avons indiqué dans le paragraphe précédent est essentiel lors du choix d’une bonne alimentation. Sources à faible coût Ils sont généralement dangereux si nous les utilisons incorrectement, car bien qu’ils prétendent avoir une puissance élevée, leur capacité réelle est beaucoup plus faible, un problème qui, avec leur faible qualité de construction et leur ampérage très limité, forme une combinaison problématique si nous nous emportons et les utilisons pour déplacer des équipements puissants. La fin sera catastrophique.

La puissance doit être associée à l’ampérage. Il est essentiel d’équilibrer les deux valeurs pour que tout fonctionne correctement. Nous ne devons pas non plus négliger l’efficacité, une valeur qui sert généralement également d’indication du niveau avancé d’une alimentation électrique. Ainsi, les modèles de qualité et de fiabilité supérieures ont généralement des certifications d’efficacité énergétique 80 Plus Gold (Corsair RM850M), 80 Plus Platinum ou 80 Plus Titanium (Corsair AX1000), tandis que les modèles avec des prix plus serrés sont livrés avec des certifications 80 Plus Bronze (Corsair CV550) ou 80 Plus Silver.

Chaque certificat d’efficacité garantit qu’une alimentation électrique est capable d’offrir et de maintenir une certaine puissance réelle en fonction de la charge de travail J’ai fait face. Le reste de cette énergie est perdue sous forme d’énergie consommée par le propre fonctionnement de la source. Ce sont les différentes certifications qui existent actuellement (pourcentages avec 100% de charge de travail):

80 PLUS White: Efficacité de 82%.

80 PLUS Bronze: 85% d’efficacité.

80 PLUS Silver: Efficacité de 87%.

80 PLUS Gold: Efficacité de 89%.

80 PLUS Platinum: 80% d’efficacité.

80 PLUS Titanium: Efficacité de 94%.

À tout cela, il faut également ajouter le thème du câblage nécessaire. Si nous n’utilisons pas de carte graphique dédiée, nous n’avons rien à craindre, mais sinon vous devez prendre en compte les connecteurs d’alimentation supplémentaires dont vous aurez besoin. Si notre alimentation n’a pas suffisamment de connecteurs d’alimentation supplémentaires, nous pouvons utiliser le Adaptateurs Molex à PCIE.

De quelle alimentation ai-je besoin: les cartes graphiques AMD Radeon

Les cartes graphiques bas de gamme ne nécessitent pas, dans la plupart des cas, une alimentation puissante, mais en contrepartie, elles offrent généralement une performance assez faible.

AMD est coincé depuis plusieurs années dans le Architecture GCN. Avec lui, il a façonné les mythiques GPU Radeon HD 7000, ainsi que les solutions graphiques qu’ils utilisent PS4-PS4 Pro et Xbox One-Xbox One X, mais au fil des ans, il est devenu une architecture médiocre en termes d’efficacité énergétique.

Le saut à l’architecture RDNA l’efficacité s’est considérablement améliorée, mais il n’a pas non plus été à la hauteur des attentes. Il est dit que cela est dû au fait qu’AMD a conservé certains aspects de l’architecture GCN, il est donc probable qu’avec l’architecture RDNA 2, nous verrons une amélioration notable à cet égard.

Sans plus attendre, nous allons voir de quelle alimentation avons-nous besoin pour déplacer chacune des cartes graphiques AMD les plus connues.

Radeon RX 5700 XT – 34A et 600 watts (1 x 6 broches et 1 x 8 broches).

Radeon RX 5700 – 32A et 550 watts (1 x 6 broches et 1 x 8 broches).

Radeon RX 5600 XT – 30A et 500 watts (1 x 8 broches).

Radeon RX 5500 XT – 26A et 450 watts (1 x 8 broches).

Radeon VII – 38A et 750 watts (2 x 8 broches).

Radeon RX Vega 64 (standard) – 38A et 750 watts (2 x 8 broches).

Radeon RX Vega 56 – 32A et 600 watts (2 x 8 broches).

Radeon R9 Fury X – 34A et 600 watts (2 x 8 broches).

Radeon R9 Fury – 33A et 600 watts (2 x 8 broches).

Radeon R9 Nano – 28A et 550 watts (1 x 8 broches).

Radeon R9 390X – 31A et 550 watts (1 x 6 broches 1 x 8 broches).

Radeon R9 390 – 30A et 550 watts (1 x 6 broches 1 x 8 broches).

Radeon RX 590 – 28A et 500 watts (1 x 8 broches).

Radeon RX 580 – 27A et 500 watts (1 x 8 broches).

Radeon RX 570 – 25A et 450 watts (1 x 6 broches).

Radeon RX 480 – 30A et 500 watts (1 x 8 broches).

Radeon RX 470 – 28A et 450 watts (1 x 6 broches).

Radeon RX 560 – 18A et 350 watts (1 x 6 broches).

Radeon RX 550 – 16A et 300 watts.

Radeon RX 460 – 17A et 350 watts.

Radeon R9-380 – 28A et 500 watts (2 x 6 broches).

Radeon R9-370 – 17A et 450 watts (1 x 6 broches).

Radeon R9-285 – 25A et 500 watts (2 x 6 broches).

Radeon R9-280X – 30A et 550 watts (1 x 6 broches 1 x 8 broches).

Radeon R9-280 – 25A et 500 watts (1 x 6 broches 1 x 8 broches).

Radeon R9-270X – 24A et 500 watts (2 x 6 broches).

Radeon R7 260X – 19A et 450 watts (1 x 6 broches).

Radeon HD 7790 – 21A et 450 watts (1 x 6 broches).

Radeon HD 7770 – 19A et 450 watts (1 x 6 broches).

Radeon HD 7750 – 16A et 400 watts.

De quelle alimentation ai-je besoin: cartes graphiques NVIDIA GeForce

NVIDIA a atteint meilleurs résultats AMD en termes d’efficacité énergétique avec ses dernières architectures, même s’il est vrai qu’avec Turing, la base des GeForce RTX série 20 et GTX série 16, le saut a été beaucoup plus faible que prévu, surtout si l’on se souvient de ce que que Pascal (GTX série 10) voulait dire contre Maxwell (GTX série 900).

Si nous examinons la configuration du noyau graphique de Turing, nous réaliserons que la présence de Noyaux RT et noyaux tenseurs justifie cette mauvaise évolution en termes d’efficacité par rapport à Pascal, une architecture qui manque à la fois. L’augmentation des fréquences d’horloge, l’utilisation de mémoires GDDR6 et une réduction minimale du processus (12 nm contre 16-14 nm) ont fini d’expliquer que l’amélioration de l’efficacité du RTX série 20 a été si faible.

Malgré tout, nous pouvons trouver des solutions qui présentent consommation plus que raisonnable pour les performances qu’ils offrent, NVIDIA commercialise en effet des modèles plus puissants que les AMD haut de gamme Radeon RX et qui ont cependant une consommation moindre.

Après ce bref résumé, nous entrons pour voir de quelle alimentation avons-nous besoin pour déplacer chacune des principales cartes graphiques NVIDIA.

GeForce RTX 2080 TI – 36A ​​et 650 watts (2 x 8 broches).

GeForce GTX 1080 TI– 35A et 600 watts (1 x 8 broches et 1 x 6 broches).

GeForce RTX 2080 Super– 36A ​​et 600 watts (1 x 8 broches et 1 x 6 broches).

GeForce RTX 2080 – 35A et 600 watts (1 x 8 broches et 1 x 6 broches).

GeForce RTX 2070 Super– 34A et 550 watts (1 x 6 broches et 1 x 8 broches).

GeForce RTX 2070 – 32A et 550 watts (1 x 8 broches).

GeForce GTX 1080 – 32A et 500 watts (1 x 8 broches).

GeForce RTX 2060 Super– 32A et 550 watts (1 x 8 broches).

GeForce RTX 2060 – 30A et 500 watts (1 x 8 broches).

GeForce GTX 1070 TI – 32A et 500 watts (1 x 8 broches).

GeForce GTX 1070 – 30A et 500 watts (1 x 8 broches).

GeForce GTX TITAN X – 38A et 600 watts (1 x 6 broches 1 x 8 broches).

GeForce GTX 980 TI – 38A et 600 watts (1 x 6 broches 1 x 8 broches).

GeForce GTX 1660 TI – 26A et 450 watts (1 x 8 broches).

GeForce GTX 1660 Super – 26A et 450 watts (1 x 8 broches).

GeForce GTX 1660 – 24A et 450 watts (1 x 8 broches).

GeForce GTX 1650 Super – 20A et 350 watts (1 x 6 broches).

GeForce GTX 1650 – 16A et 300 watts.

GeForce GTX 980 – 30A et 500 watts (2 x 6 broches).

GeForce GTX 1060 – 20A et 400 watts (1 x 6 broches).

GeForce GTX 970 – 28A et 500 watts (2 x 6 broches).

GeForce GTX 1050 TI – 16A et 350 watts (1 x 6 broches).

GeForce GTX 1050 – 16A et 300 watts.

GeForce GTX 960 – 20A et 400 watts (1 x 6 broches).

GeForce GTX 950 – 19A et 350 watts (1 x 6 broches).

GeForce GTX 750 TI – 18A et 350 watts.

GeForce GTX 750 – 16A et 300 watts.

GeForce GTX 740 – 16A et 300 watts (version 1 x 6 broches avec GDDR5).

Notes finales: quels problèmes vais-je rencontrer si j’utilise une alimentation inadéquate?

Si vous utilisez une alimentation électrique dont la puissance ou l’ampérage est insuffisant vous ne remarquerez peut-être rien à court terme, tant que la différence entre le niveau minimum et la capacité de votre source n’est pas très importante.

Cependant, si vous maintenez cette situation pendant longtemps, votre alimentation électrique fonctionnera à pleine vitesse en continu, ce qui raccourcira sa durée de vie et peut entraîner des problèmes de stabilité, des pertes de performances sans cause apparente, des blocages, des redémarrages et des pannes.

Dans le cas où nous forcerions l’alimentation après avoir atteint ce point, sa fin sera claire: va cesser de fonctionner et certains composants peuvent être transportés avec lui quand il “meurt”. Il est évident de dire que c’est un risque qui ne vaut pas la peine d’être pris, et c’est pourquoi nous devons toujours être très prudents lors du choix de la bonne source.

D’un autre côté, si nous utilisons une alimentation électrique bien en deçà des exigences minimales l’équipe peut même ne pas commencer, ce qui menace d’activer mais de désactiver à chaque nouvelle tentative.