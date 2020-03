De quoi ai-je besoin pour le déplacer sur PC?

Il y a quelques heures, nous vous avons donné une bonne dose d’informations de Valorant, le grand projet avec lequel Riot Games veut briser sa dépendance de League of Legends, un jeu qui, comme nous le savons, est devenu L’un des plus réussis de tous les temps.

En cas de perte de quelqu’un, je vous rappelle que Valorant est un titre de action à la première personne qui sera axé sur la mode multijoueur compétitif. Il sera gratuit et sa monétisation se fera par le biais de divers micropaiements intégrés qui, nous l’imaginons, n’auront pas d’impact sur le jeu, c’est-à-dire qu’ils seront purement esthétiques, comme avec League of Legends.

Riot Games utilisé pour développer des titres niveau matériel très abordable pour atteindre autant d’utilisateurs que possible, et Valorant ne fera pas exception, comme nous le verrons ci-dessous.

Valorant: exigences minimales, recommandées et optimales

Pour déplacer Valorant, nous n’aurons pas besoin d’un PC très puissant, en fait les exigences sont si faibles que même à leur niveau optimal, elles sont à la portée de presque tout PC de gamme moyenne-basse actuelle.

Riot Games n’a pas partagé les équivalences des composants AMD, donc ce que vous allez voir ensuite, je les ai mis par moi-même pour que vous soyez clair si vous pouvez le déplacer sur votre PC, que vous utilisiez des composants Intel, AMD ou NVIDIA.

Exigences minimales (30 FPS)

Windows 7 64 bits.

Processeur Core i3 de première génération ou FX 4000.

4 Go de RAM

Carte graphique avec 1 Go de mémoire et compatible avec DirectX 11 (à partir d’un Intel HD 3000)

Exigences recommandées (60 FPS)

Windows 7 64 bits.

Processeur Core i3 4000 ou FX 4300.

4 Go de RAM

Carte graphique GeForce GT 730 ou Radeon R7 240.

Exigences recommandées (144 FPS)

Windows 7 64 bits ou supérieur.

Processeur Core i5 4000 ou Ryzen 3 1200.

6 Go de RAM

Carte graphique GeForce GTX 1050 Ti ou Radeon R9 380.

Comme nous pouvons le voir, ce sont des spécifications très abordables. Il ne fait aucun doute que Riot Games Il a voulu toucher presque tous ceux qui utilisent son PC pour jouer, même ceux qui ont une équipe très modeste et limitée à un graphisme intégré.

Plus d’informations: Site officiel.