de quoi ralentir grâce au 20H1

En constante évolution, le système d’exploitation signé par la société Redmond continue de se mettre à jour avec de plus en plus de nouvelles versions, qui introduisent des innovations et des fonctions innovantes à l’intérieur. Windows 10 sera bientôt de retour avec une nouvelle mise à niveau sur les ordinateurs de tous les utilisateurs qui l’utilisent quotidiennement pour des raisons privées ou professionnelles. désignée comme la première mise à jour majeure de l’année en cours, le déploiement qui devrait avoir lieu au printemps sera diffusé sous le code d’identification 20H1: on en découvre tous les détails.

Windows 10 sera bientôt mis à jour: voici tous les détails sur la nouvelle mise à jour à venir

Concentrée notamment sur un nouvel algorithme, la mise à niveau qui viendra sur les appareils des utilisateurs visera à résoudre les problèmes liés à la forte utilisation du CPU et du disque dur que produit le système d’exploitation.

Suite à une collecte élevée de commentaires des utilisateurs, l’équipe de Windows 10 a décidé de publier la version 2004 du système d’exploitation à cet effet. En particulier, il a été révélé qu’une fois que 80% de l’utilisation du processeur et 70% de l’utilisation du disque dur ont été dépassés, le système d’exploitation arrêtera automatiquement le service d’indexation de Windows Search. Ce faisant, les ralentissements seront réduits et un système plus efficace laissera de la place aux anciens problèmes dont les utilisateurs se plaignent encore aujourd’hui. Nous concluons, en signalant, que le service sera également désactivé lorsque le mode de jeu est activé ou lorsque la charge restante de la batterie prend une valeur inférieure à 50%.

Pour l’instant, c’est tout ce qui a été révélé, mais selon diverses rumeurs, Microsoft s’efforcerait également d’améliorer la recherche sur le système d’exploitation. Si nécessaire, de nouvelles mises à jour suivront à ce sujet.