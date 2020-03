de rire du coronavirus à vouloir sauver les États-Unis

Il est curieux de voir comment les opinions et les perspectives de chacun ont changé concernant la crise des coronavirus. Bien sûr, Elon Musk n’est pas le seul à avoir vu sa position évoluer à cet égard. Le magnat est passé de la réduction à zéro du virus à la reconversion de ses usines pour pouvoir créer de nouveaux respirateurs pour les hôpitaux.

Finie l’époque où l’on apprenait les premières contagions en Chine de ce qu’on appelait “un étrange virus”. Un mois plus tard, l’ennemi ayant déjà conquis l’Italie, la situation a complètement changé. Maintenant, la pandémie se propage dans le monde sans remède et la plupart des pays contagieux ont déjà décrété le confinement obligatoire des maisons pour contrôler le nombre de contagions et d’hospitalisations.

Créateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk a commencé le mois de mars en disant, via son compte Twitter (quelque chose de traditionnel pour lui), que la “panique du coronavirus était idiote”. La réalité est qu’il n’y a pas grand-chose à lui reprocher: aux yeux du monde, pratiquement tous les Occidentaux avaient la même image de ce qui se passait.

Le problème est qu’Elon Musk n’a pas de limite et son point de vue éloigné de la réalité a continué de se prolonger dans le temps; après tout, il est toujours un entrepreneur qui craint que son entreprise ne fonctionne pas mal à cause d’un ennemi invisible. Dans un e-mail à ses employés de l’usine SpaceX, il a fait usage de sa renommée et de ses installations pour dire des choses compromises: “Il y a un plus grand risque de mourir dans un accident de voiture que du coronavirus”, a déclaré le PDG dans le communiqué.

Avec ce message, Elon Musk a voulu souligner que le danger de panique était bien plus grand que le danger de contagion. Mais le nombre de victimes du coronavirus était déjà sur la table aux États-Unis. Les dernières données indiquent que le pays d’Amérique du Nord compte déjà 46 000 infections – la plupart à New York -, se classant au troisième rang des pays les plus touchés au monde.

Pendant ce temps, et contrairement aux recommandations des autorités californiennes, Elon Musk a décidé de garder son usine de production Tesla ouverte dans l’État. Au moins autant que possible, car seuls les employés essentiels se rendront à l’usine. Un fait qui contraste avec ce qui se passe dans une autre de ses sociétés: deux jours seulement après ces déclarations, SpaceX a annoncé l’annulation du prochain lancement de Falcon 9; le même qui visait à lancer en orbite 60 nouveaux satellites Starlink.

Avec toutes ses déclarations sur le coronavirus contre, Elon Musk a décidé de faire ce qu’il sait le mieux: être lui-même et changez d’avis en quelques secondes. Comme si rien de ce qu’il avait dit il y a des semaines n’existait, l’homme d’affaires a décidé faites de votre mieux pour être en première ligne de la bataille contre le coronavirus.

Si en 2018, il s’est lancé dans la création d’un système technologique pour sauver un groupe d’enfants pris au piège dans une grotte en Thaïlande – un système qui n’a finalement pas été utilisé – il a maintenant organisé deux de ses plus grandes usines pour créer des respirateurs pour les hôpitaux du pays. Également victimes d’une forte demande de fournitures médicales. Selon le PDG, et encore via Twitter en réponse à Nate Silver, S’ils sont capables de fabriquer des vaisseaux spatiaux et des voitures électriques, les respirateurs ne seraient pas un défi pour eux.. Tant que vous n’essayez pas d’innover, bien sûr.

Automatiquement, et encore par le biais des réseaux sociaux, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé qu’avec Tesla – qui prévoit d’avoir 1200 unités opérationnelles prêtes cette semaine – General Motors et Ford utiliseraient leurs usines pour la même mission.

