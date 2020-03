De tout nouveaux Powerbeats remplaçant Powerbeats3 pour 50 $ de moins, 3 heures de batterie en plus, conception “ Pro ”

Les écouteurs sans fil «Powerbeats4» de Beats ont fait leur apparition sur Internet et même dans les magasins de détail au cours des derniers jours. Aujourd’hui, la marque Beats d’Apple l’officialise: les tout nouveaux écouteurs sans fil Powerbeats remplacent Powerbeats3 Wireless pour une fraction du prix.

Les nouveaux écouteurs Powerbeats sont fortement inspirés des écouteurs Powerbeats Pro totalement sans fil (testés). Ils utilisent également la même puce que les AirPods de deuxième génération d’Apple et les nouveaux écouteurs AirPods Pro.

Voici ce que vous devez savoir sur les tout nouveaux écouteurs sans fil Powerbeats maintenant qu’ils sont officiellement annoncés:

Officiellement appelé «Powerbeats»

Remplace la conception sans fil Powerbeats3 par la refonte de Powerbeats Pro

Batterie de 15 heures par rapport à la batterie de 12 heures avec Powerbeats3 Wireless

Au prix de 149 $, 50 $ de moins de 199 $ Powerbeats3 sans fil

Trois couleurs au lancement: rouge, blanc et noir

Disponible mercredi 18 mars 2020

Les nouveaux Powerbeats sont une mise à niveau majeure par rapport au Powerbeats3 Wireless pour une fraction du coût. De nombreux détaillants ont récemment déchargé Powerbeats3 Wireless pour environ 70 $, mais le prix catalogue reste de 199 $ pour les écouteurs de dernière génération. Les nouveaux Powerbeats commencent à 149 $ le premier jour, et je n’exclurais pas des prix promotionnels plus bas à l’avenir.

Caractéristiques et design

Les Powerbeats utilisent désormais la même puce H1 que les AirPods de deuxième génération, les Powerbeats Pro et les AirPods Pro, augmentant la durée de vie de la batterie de 12 heures à 15 heures, tout en permettant la prise en charge de «Hey Siri» et une latence plus faible. Les Powerbeats fonctionnent également avec la fonction de partage audio d’Apple sur iOS.

Le design est clairement inspiré de Powerbeats Pro, en utilisant le look plus moderne, la principale différence étant le câble reliant chaque oreillette. Il n’y a pas de boîtier de charge à gérer – juste Lightning se chargeant directement sur l’écouteur.

Son et lecture

Et sur le plan sonore, les Powerbeats sont conçus pour fonctionner exactement comme Powerbeats Pro. Tout comme la version Pro, les Powerbeats sont désormais classés pour la qualité des appels téléphoniques de haute qualité grâce à des microphones à double formation de faisceau et des accéléromètres à détection de vitesse.

Les commandes de lecture sont similaires mais pas exactement les mêmes que Powerbeats Pro. L’écouteur gauche bascule la puissance et l’appairage tandis que l’écouteur droit bascule le volume. Le côté droit comporte également le bouton «b» pour gérer la lecture, les appels téléphoniques et activer Siri.

Prix ​​et disponibilité

Les tout nouveaux Powerbeats de Beats seront disponibles sur Apple.com à partir du mercredi 18 mars pour 149 $. Le rouge, le noir et le blanc seront vendus au lancement. Les nouveaux écouteurs à 149 $ sont faciles à recommander si vous préférez des écouteurs sans fil avec fil ou des alternatives plus coûteuses ne sont pas dans votre budget.

Le nouveau design et les nouvelles spécifications mettent les écouteurs sans fil Beats à jour avec le reste de la gamme Apple et Beats avec AirPods, Powerbeats Pro et AirPods Pro.

(Cependant, il reste à savoir ce qui va arriver aux écouteurs BeatsX, qui ont des spécifications comme les AirPod d’origine avec une durabilité discutable.)

Les tout nouveaux Powerbeats sont les écouteurs sans fil à 149 $ à battre.

En relation:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: