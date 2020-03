de vraies images du nouveau Google

Le ruissellement d’informations sur le Google Pixel 4a se poursuit, un smartphone de milieu de gamme très attendu qui deviendra le successeur de Google Pixel 3a. Récemment, nous avons vu les premières images réelles dudit terminal, et aujourd’hui nous avons une nouvelle série d’images qui nous montrent avec beaucoup de détails.

Le Google Pixel 4ème s’engage à supprimer le top en faveur d’une caméra frontale intégré dans un petit espace circulaire, la même approche que celle adoptée par de nombreux fournisseurs de smartphones. Cela permet d’améliorer l’apparence du terminal et offre une finition d’écran beaucoup plus propre.

Nous sommes très surpris de voir l’écart il y a dans la caméra frontale entre la taille de l’objectif et l’espace qu’il occupe. C’est peut-être une question dérivée du modèle en question, un prototype, et elle pourrait finir par être résolue dans la version finale qui sera présentée, en théorie, en mai de cette année.

Google Pixel 4a: plastique et peu d’écrans

L’un des détails les plus frappants du Google Pixel 4a se trouve en présence d’une configuration de caméra arrière qui, malgré un seul objectif, est intégrée dans un espace carré qui se démarque remarquablement du châssis, comme nous pouvons le voir sur les images jointes.

À l’arrière, nous avons également un lecteur d’empreintes digitales, en ligne avec le Google Pixel 3a qui, nous nous en souvenons, a également un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière du terminal. La qualité des finitions n’a pas changé non plus, puisque le châssis sera fini en plastique.

Au niveau des spécifications, tout semble indiquer que le nouveau Google sera livré avec un Snapdragon 730 SoC, 4 Go de RAM, 64 Go de capacité de stockage et aura un écran de type OLED de 5,8 pouces. La résolution n’a pas été finalisée et nous ne disposons pas d’informations sur les caractéristiques de ses caméras.

Nous verrons quelles améliorations Google intègre dans la caméra arrière du Google Pixel 4a par rapport au Google Pixel 3a, et surtout quel prix ce nouveau smartphone finit par avoir. Le Google Pixel 3a a atteint le marché avec un prix de 399 euros, un chiffre assez élevé pour un terminal qui, comme nous l’avons dit, concurrençait directement le milieu de gamme.

Le Google Pixel 4a peut répéter le prix et être accompagné, en plus, d’une variante XL avec un écran plus grand et les mêmes spécifications que le modèle standard.