Dead By Daylight est gratuit à jouer et à prix réduit sur Steam ce week-end

Dead By Daylight est gratuit pour jouer sur Steam ce week-end, permettant aux nouveaux venus de découvrir le jeu multijoueur 4 contre 1. Dead by Daylight oppose quatre personnes à un méchant contrôlé par l’homme, et au fil du temps, il a été mis à jour pour y inclure de nombreux monstres de films classiques.

Vous pouvez jouer en tant que – ou repousser – Leatherface, Freddy Kruger, Jigsaw et Demogorgon dans le DLC du jeu. Mais avant de vous en inquiéter, vous pouvez découvrir le jeu de base gratuitement jusqu’au 26 janvier.

Si vous trouvez que vous l’aimez, le jeu de base et l’édition de luxe, qui sont livrés avec une bande sonore, un livre d’art numérique et deux masques Payday 2, sont en vente à 60% de réduction. Vous pouvez également acheter l’édition Stranger Things, livrée avec le DLC Stranger Things, avec une remise de 53%. La plupart des packs DLC sont réduits de 40%.

Dead by Daylight a obtenu un 6/10 dans notre critique originale de 2016, et le critique Joab Gilroy a écrit qu’il “exécute bien le concept d’un jeu d’horreur compétitif, mais seulement jusqu’à un certain point”. Elle a grandi et s’est développée depuis lors.

