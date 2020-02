Dead By Daylight Mobile apporte l’horreur 4v1 aux appareils Apple et Android

Jeu d’horreur multijoueur asymétrique Dead By Daylight viendra sur les appareils mobiles Apple et Android grâce à un partenariat entre la puissante centrale mobile NetEase Games et le développeur du titre, Behaviour Interactive. Dead By Daylight était l’un des jeux phares de la scène multijoueur indépendante il y a quelques années, en concurrence directe avec des titres comme PUBG sur Steam pendant un certain temps et captivant le public avec une configuration asymétrique intelligente et visible qui semblait assez équilibrée.

Alors que le jeu multijoueur a été complètement dominé récemment par les royaumes de bataille – avec des grands comme PUBG, Fortnite et Apex Legends en concurrence pour un public similaire – Dead By Daylight s’est toujours forgé une niche pour lui-même comme un changement rafraîchissant de la norme, quelque chose qui a gardé le titre a duré des années et a créé une base de fans passionnée et dévouée. Une chose qui manquait au titre par rapport à d’autres itérations réussies sur le genre multijoueur, cependant, était une offre mobile – quelque chose que les fans d’horreur pourraient faire pendant qu’ils sont en transit ou entre les tâches quotidiennes. Le gameplay de Dead By Daylight n’est pas du genre à être gêné par des écrans plus petits ou un manque de boutons à appuyer, de sorte que la transition semblait toujours avoir un sens.

Maintenant, Dead By Daylight Mobile a été confirmé par le développeur Behavior Interactive, qui s’associe à NetEase Games afin de réaliser le port à temps pour une date de sortie au printemps 2020 dans les Amériques et dans la région EMEA. Cette annonce s’est accompagnée du lancement de la campagne de préinscription de Google Play de Dead By Daylight Mobile, qui accordera aux joueurs des bonus en jeu en fonction du montant d’intérêt et des joueurs préinscrits générés pendant la campagne. Mathieu Côté, directeur du jeu de Dead By Daylight Mobile, a discuté de l’intention de l’offre mobile dans un communiqué de presse:

“Nos fans sont impatients de lancer ce titre depuis que nous l’avons annoncé pour la première fois et nous sommes heureux de dire que nos premiers utilisateurs seront récompensés pour leur soutien et leur dévouement. Nous livrons un produit complet et définitif sur iOS et Les appareils Android et les fans peuvent s’attendre à une prise en charge complète et à un excellent contenu pendant longtemps. “

Dead By Daylight compte plus de 15 millions de joueurs dans le monde sur PC et consoles, ce n’est donc pas comme si l’offre mobile de Behavior Interactive s’adressera à un petit public. Dead By Daylight Mobile pourrait revitaliser un jeu qui est toujours aussi solide et, avec des années de contenu et l’équilibrage qui l’accompagne, de nouveaux joueurs attirés par la version mobile pourraient trouver un jeu qui est poli et profond en fait leur choix. pour un certain temps.

NetEase Games s’occupera également de la publication de Dead By Daylight Mobile au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud, ce qui signifie que le titre sera également lancé officiellement là-bas. C’est un grand partenariat pour les deux parties et un support plus dédié à Dead By Daylight Mobile pourrait être exactement ce qui est nécessaire pour créer le prochain engouement multijoueur mobile – et, si rien d’autre, le jeu offre une fois de plus une excellente alternative à l’expérience multijoueur standard que beaucoup d’autres jeux embrassent actuellement.

Dead By Daylight Mobile sera lancé au printemps 2020 dans les Amériques et dans la région EMEA.

