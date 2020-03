Dead By Daylight: Trucs et astuces pour les débutants survivants | .

Voici quelques conseils clés pour aider les survivants débutants à rester en vie Dead By Daylight … au moins pour un peu plus longtemps. Dead By Daylight est un titre multijoueur asymétrique qui oppose quatre survivants à un tueur contrôlé par le joueur. C’est un jeu intense de chat et de souris alors que les survivants travaillent ensemble pour réparer les générateurs et échapper à la carte tandis que le tueur les traque sans relâche. Dead By Daylight est arrivé en 2016 et est toujours joué à ce jour, offrant aux joueurs d’horreur une balade sombre et imprégnée d’adrénaline.

Bien que Dead By Daylight propose une sélection de tueurs originaux, dont The Trapper et The Legion, il a ajouté un boogeyman plus emblématique au fil des ans. Michael Myers d’Halloween ou Demogorgon de Stranger Things ont été ajoutés à la liste, et chaque tueur a son propre style de jeu et ses propres avantages. Vendredi 13, le jeu a quelque chose d’un rival: le jeu, qui a un gameplay similaire mais un seul tueur en Jason. Le gameplay de Dead By Daylight est un peu plus sombre et plus stressant que le vendredi 13, bien que les deux soient un moment amusant.

De l’extérieur, le gameplay de base de Dead By Deadlight peut sembler simple, les survivants étant chargés de cacher et d’éviter le tueur. C’est beaucoup plus profond que cela, mais pour les débutants, voici quelques conseils et astuces clés pour rester en vie.

Diviser et conquérir

Dans Dead By Daylight, quatre joueurs sont jetés sur une carte ensemble et doivent réparer cinq générateurs pour s’échapper. Un tueur les traquera à chaque centimètre du chemin, mais il convient de se rappeler qu’ils ne peuvent traquer qu’un seul joueur à la fois. Une bonne tactique précoce consiste à demander à un joueur de distraire le tueur et de le faire tourner en rond pendant que les autres se concentrent sur les réparations du générateur.

Palette raffinée

Parsemées sur les cartes dans Dead By Daylight, des palettes peuvent être larguées sur le chemin d’un tueur poursuivant, achetant de précieuses secondes. Certains joueurs exploitent une astuce appelée boucle de palettes, où ils courent autour d’une certaine zone avant de laisser tomber une palette sur le tueur. C’est un exploit dans la conception du jeu qui peut être utile pour acheter du temps à d’autres joueurs pour travailler sur des générateurs, mais certains Dead By Daylight pensent que cela réduit le jeu.

Plan d’évasion

Certaines cartes Dead By Daylight sont plus grandes que d’autres, permettant plus d’espace pour respirer. Si les joueurs s’installent pour travailler sur un génie, ils doivent d’abord examiner leur environnement. Si le tueur arrive, les joueurs doivent savoir où ils vont courir et s’il y a des choses comme de l’herbe longue ou des palettes à proximité. Certains tueurs sont beaucoup plus furtifs que d’autres, alors gardez l’œil et l’oreille à l’extérieur.

Type de survivant

Chaque survivant de Dead By Daylight – qui comprend désormais les goûts de Evil Dead’s Ash – a ses propres avantages. Par exemple, Claudette vient avec “Self-Heal”, qui lui permet de se guérir sans medkit. Avant de passer au niveau supérieur, les nouveaux arrivants doivent décider quel style de jeu leur convient le mieux et mettre à niveau ce survivant en conséquence.

Décroché

La dernière astuce revient au travail d’équipe, qui est essentiel pour survivre Dead By Daylight. À un certain moment, il est presque garanti que le tueur va attraper un survivant et le brancher. Les autres joueurs ont le choix de les sauver, ce qui devrait être la première option. Cela dit, parfois les tueurs campent autour de la victime accrochée, les utilisant comme appâts, donc parfois la seule vraie option est que d’autres survivants travaillent ensemble pour réparer les autres génies et s’échappent.

