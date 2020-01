Dead Cells arrive sur Android après tout (mise à jour: Q3 2020)

En octobre de l’année dernière, j’ai annoncé la mort de Dead Cells sur le Play Store en tant que liste de pré-inscription, mais le titre a rapidement été retiré de la liste. Malheureusement, il n’y avait aucun moyen de savoir si cette liste était une erreur ou si quelqu’un avait simplement appuyé sur la gâchette un peu plus tôt. Eh bien, il n’est plus nécessaire de deviner. Motion Twin a annoncé un partenariat avec Playdigieux pour mettre Dead Cells sur mobile. Le titre devrait sortir sur iOS cet été, et une version Android “viendra plus tard”.

L’annonce d’aujourd’hui n’entre pas vraiment dans de nombreux détails autres que le fait que Playdigieux servira d’éditeur pour ce port mobile, et qu’une version iOS et Android sont toutes deux prévues pour l’avenir, avec la version iOS qui arrivera cet été. Nous savons également que la version iOS viendra avec le support du contrôleur et un prix unique (9,99 $) sans aucune mécanique gratuite, donc j’espère que la version Android atterrira avec des fonctionnalités similaires. À tout le moins, Playdigieux a fourni un système d’alerte par e-mail sur son site Web Dead Cells pour ceux qui souhaitent s’inscrire afin qu’ils reçoivent une notification une fois le jeu disponible sur la plateforme de leur choix.

Je suppose qu’il était évident que Dead Cells finirait par faire son chemin vers le mobile, en particulier après une liste Play Store accidentelle qui était accompagnée d’un bouton de pré-inscription. Heck, il semblerait même que la liste Play Store supprimée une fois ait fait un retour, bien que toutes les informations aient été supprimées. Il reste à voir si cette page servira ou non de liste officielle lors de sa publication, mais cela pourrait être quelque chose à surveiller dans les prochains mois à mesure que le développement du port mobile Dead Cells progresse.

Préparez-vous à perfectionner vos pouces et vos compétences!

Dead Cells se frayera un chemin vers les appareils iOS cet été

Paris, France – 7 mai: Motion Twin, le studio français primé, s’associe à Playdigieux, l’éditeur établi derrière Evoland 2 et Cultist Simulator mobile, pour adapter et publier les Dead Cells roguevania acclamés par la critique sur iPhone et iPad cet été!

Dead Cells est un jeu de plateforme action roguelike metroidvania primé. Explorez un château tentaculaire et en constante évolution … Autrement dit, en supposant que vous êtes en mesure de vous frayer un chemin devant ses gardiens. Pour battre le jeu, vous devrez maîtriser le combat 2D effréné, avec la menace omniprésente de la permadeath qui se profile.

D’abord disponible sur PC et console, Dead Cells est désormais dans la phase finale d’une véritable adaptation mobile à venir cet été sur iOS!

Soigneusement repensé pour iPhone et iPad avec une interface repensée

Deux modes de jeu disponibles (original et auto-hit)

Personnalisez la position et la taille des boutons, plus d’options de commandes tactiles disponibles

Inclut le support du contrôleur externe MFi

Jeu Premium: profitez de l’expérience Dead Cells pour 9,99 €! (pas de pub, pas de mécanique F2P)

11 langues disponibles

Les cellules mortes arriveront plus tard sur les appareils Android. Recevez une notification par e-mail ici!

Tuer. Mourir. Apprendre. Répéter.

Playdigious confirme que Dead Cells sortira sur Android au troisième trimestre 2020

En 2018, Playdigieux a répertorié Dead Cells sur le Play Store sous pré-inscription, mais il semblerait que quelqu’un de la société ait sauté le pistolet un peu tôt, et donc la liste a été effacée. Heureusement, il a été confirmé en 2019 que le populaire roguelike arriverait officiellement sur Android, mais à l’époque, aucune date de sortie n’était fournie. Eh bien, dans une récente réponse à TouchArcade sur Twitter, Playdigious a confirmé que les utilisateurs d’Android peuvent s’attendre à l’arrivée de Dead Cells sur le Play Store au troisième trimestre 2020, ce qui signifie que le jeu devrait atterrir entre début juillet et fin septembre. .