Dead Cells The Bad Seed DLC obtient la date de sortie et une nouvelle bande-annonce

Le développeur Motion Twin a annoncé que le nouveau DLC arrive sur son jeu Metroidvania voyous, Dead Cells. Intitulés The Bad Seed, les joueurs de Dead Cells pourront le récupérer sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 11 février pour 5 $ USD.

The Bad Seed ajoute deux nouveaux territoires à explorer, The Swamp et The Arboretum. Les deux sont des alternatives à Courtyard / Toxic Sewers et The Ramparts / Ossuary / Ancient Sewers dans le jeu original, avec le nouveau boss conçu pour être à égalité avec The Concierge. Ceci est destiné à pimenter les premières parties de jeu pour ceux qui ont déjà joué à travers le jeu de base. Le DLC ajoute également de nouvelles armes (y compris une faux massive), des ennemis et des artefacts. La mise à jour 1.6 arrivera également sur les consoles en même temps.

Préparez-vous à mourir à nouveau lorsque The Bad Seed sortira le mois prochain.

Daniel Starkey a fait l’éloge de Dead Cells dans la critique de GameSpot, lui donnant 9/10 et disant: “Dead Cells est un effort phénoménal pour mélanger certains genres très disparates dans un ensemble serré et cohérent. C’est l’un des meilleurs exemples de comment remixer des idées sans perdre leurs forces individuelles “.

