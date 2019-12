"Deadpool 3" confirmé dans l'univers cinématographique Marvel

Deadpool 3 est en développement au sein de Marvel et de son univers cinématographique, l'acteur a confirmé Ryan Reynolds lors d'une interview sur l'émission matinale américaine en direct avec Kelly et Ryan.

Il est à noter que l'émission est diffusée sur la chaîne de télévision américaine ABC qui fait partie de Disney, comme Marvel et Marvel Studios.

Au cours de la session de questions et réponses, il a été interrogé sur la possibilité d'un troisième opus du personnage, et il a répondu "Oui, nous travaillons avec toute l'équipe de Marvel Studios, ce qui revient à jouer dans les grandes ligues, c'est fou, mais oui, nous travaillons déjà sur le film. "

Deadpool et Deadpool 2 sont deux des films classés R la plupart des box-office de l'histoire. Le premier a levé 782 millions de dollars dans le monde et le second 785 millions. Les deux avec de très bonnes notes par les critiques.

Après l'achat de Fox par Disney, l'avenir de Deadpool et Ryan Reynolds l'interprétant était dans les limbes. Mais finalement, la confirmation de l'acteur indique qu'il poursuivra son cours, maintenant dans l'univers cinématographique Marvel.

Il reste à savoir deux choses: la date de sortie et comment ils vont introduire le personnage dans le nouvel univers, bien que vu sa nature, cela ne semble pas être un problème.

👇 Plus en hypertexte