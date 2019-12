Deadpool 3 en développement aux studios Marvel, confirme Ryan Reynolds

Ryan Reynolds confirme Deadpool 3 est actuellement en développement chez Marvel Studios. Alors que l'acquisition de 20th Century Fox par Disney est devenue officielle plus tôt cette année, il a été dit que Merc With a Mouth serait le seul personnage X-Men à ne pas être redémarré à la Mouse House. Ce train de pensée avait beaucoup de sens, compte tenu du succès des deux premiers films Deadpool. Malgré leur cote R, ce sont les films X-Men les plus rentables de tous les temps, gagnant collectivement environ 1,5 milliard de dollars au box-office mondial. Le public a clairement répondu à la série, donc Disney va garder les choses telles quelles.

Alors que tout va bien et bien, la question de savoir exactement quand les cinéphiles verraient plus de Deadpool est restée. Lors du San Diego Comic-Con 2019, les studios Marvel ont dévoilé leur ardoise de phase 4 et ont confirmé que d'autres films mettant en vedette les Fantastic Four et les X-Men étaient en préparation. Mais tout a été relativement calme sur le front de Deadpool – sauf pour la nouvelle que le spin-off prévu X-Force était en train d'être abandonné. En octobre, Reynolds a taquiné une réunion qu'il avait eue avec Marvel Studios, et maintenant il semble que les choses soient en marche pour assembler un autre film Deadpool.

Lors de son apparition sur Live With Ryan et Kelly la veille de Noël (pointe de chapeau Gujju Bindass), Reynolds a été interrogé sur l'avenir de la franchise Deadpool. Selon l'acteur, il travaille actuellement avec Marvel pour développer un nouveau projet:

"Oui, nous y travaillons en ce moment avec toute l'équipe. Nous sommes chez Marvel maintenant, ce qui est comme les grandes ligues tout d'un coup. C'est un peu fou. Alors oui, nous y travaillons."

Reynolds n'a évidemment pas pu fouiller trop loin dans les détails, mais c'est encourageant à entendre. Même si Deadpool 3 en est à ses débuts en ce moment, cela montre que Disney est réellement prêt à poursuivre la série à succès. Ce qui sera intéressant de voir, c'est si la franchise Deadpool est intégrée dans le plus grand MCU ou si elle fonctionne comme une entité distincte. Au cours de l'été, des rapports ont déclaré que Disney débattait de la possibilité de faire alterner Deadpool entre des films solo classés R et des équipes PG-13 MCU. L'un des avantages de Deadpool sous le même parapluie que les Avengers est la possibilité d'interactions amusantes que les fans aimeraient voir à l'écran. Malheureusement, les téléspectateurs ne verront jamais Wade Wilson échanger des barbillons avec Tony Stark, mais il serait toujours amusant de voir Deadpool croiser un personnage comme Spider-Man, comme ils l'ont fait dans les bandes dessinées.

On ne sait toujours pas quand Deadpool 3 peut voir le jour, mais selon toute vraisemblance, le film est encore dans quelques années. La phase 4 de Marvel (qui comprend également une série complète d'émissions Disney + TV) est planifiée jusqu'en 2021. Marvel a plusieurs dates de sortie revendiquées pour les films mystères en 2022 et 2023, c'est peut-être à ce moment-là que Wade Wilson reviendra sur grand écran. À ce stade, Marvel aura probablement une meilleure idée de ce qu'ils vont faire de leurs propriétés Fox nouvellement héritées et aura un plan en place pour Deadpool, les X-Men, et plus encore.

Source: Live With Ryan and Kelly (via Gujju Bindass)