Deadpool 3 est en préparation aux studios Marvel, Ryan Reynolds confirme

Les fans inquiets à propos de la franchise Deadpool après l'acquisition de Fox par Disney peuvent désormais rester tranquilles. L'acteur Ryan Reynolds a confirmé que Marvel Studios travaillait sur un troisième épisode de Deadpool.

Reynolds a déclaré aux hôtes de Live With Kelly And Ryan que "toute l'équipe" de Marvel travaille sur Deadpool 3. "Oui, nous y travaillons en ce moment avec toute l'équipe", a déclaré Reynolds. "Nous sommes à Marvel (Studios) maintenant, ce qui est comme les grandes ligues tout d'un coup. C'est un peu fou. Alors oui, nous y travaillons." L'acteur a taquiné quelque chose lié à Marvel plus tôt cette année lorsqu'il a rendu visite à Marvel pour "auditionner pour le rôle d '" Anthony Stark "".

Deadpool 3 n'a pas encore de date de sortie définitive ni de fenêtre. Il est également difficile de savoir si David Leitch (Deadpool 2) ou Tim Miller (Deadpool) reviendra pour diriger le troisième opus.

Reynolds, qui a exprimé Pikachu dans le film de mystère fantastique de Rob Letterman en 2019, Detective Pikachu, devrait apparaître dans le thriller d'action parsemé d'étoiles Red Notice. Le film devrait atterrir en 2021 et mettra en vedette Dwayne "The Rock" Johnson, Gal Gadot de Wonder Woman, et plus encore.

Jusqu'à ce que Red Notice arrive en salles, Reynolds a quelques projets à venir l'année prochaine. L'acteur apparaîtra dans The Hitman's Wife's Bodyguard (réalisateur de Patrick Hughes), Free Guy (réalisateur de Shawn Levy) et The Croods 2 (réalisé par Joel Crawford). Il est également attaché à une adaptation stupide de A Christmas Carol, ainsi qu'à l'atelier d'une réimagination amusante de Home Alone appelé Stoned Alone.

